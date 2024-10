Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je nu wel of geen shampoo nodig om je haar te wassen?

Je haren wassen met shampoo is zo normaal geworden dat je je niet kunt voorstellen dat je het niet doet. Toch zijn er inmiddels heel wat aanhangers van de ‘no poo-methode’ die een paar jaar geleden viraal ging. Volgens hen zou je shampoo helemaal niet nodig hebben. Je hoofdhuid kan zichzelf immers wel reinigen. Hoe zit dat precies? Wat maakt een shampoo precies goed of slecht voor je hoofdhuid? En heb je dan ook geen zeep nodig om je huid te reinigen?

Metro vraagt het aan een expert.

De no-poo methode

‘No-poo’ staat voor ‘geen shampoo’ en het uitgangspunt van de methode is dan ook precies dat: geen traditionele shampoo gebruiken om je haar te wassen. Wel gebruiken veel aanhangers andere middeltjes, zoals baking soda of appelazijn.

Hoezo je dat zou willen? Daar zijn verschillende redenen voor, aldus no-poo’ers. In veel shampoos zitten ingrediënten die niet altijd even huid- en haarvriendelijk zijn, zoals sulfaten, parabenen en uitdrogende vormen van alcohol. En hoewel er ook verzorgende ingrediënten in shampoo zitten, zijn er veel mensen die liever natuurlijke middelen gebruiken dan de chemische stoffen in shampoos uit de fabriek.

Reinigt je haar zichzelf?

Geen shampoo gebruiken zou je haar meer volume geven en sterker maken. Bovendien heeft je hoofdhuid een zelfreinigend vermogen wat shampoo overbodig zou maken. Dat klopt deels, zegt Luus van Eck, huidtherapeut en oprichter van het platform Sproet. Van Eck maakt zich met haar platform hard voor de foutieve claims en nietszeggende beloftes van cosmeticamerken.

„Je huid en hoofdhuid hebben zeker een zelfreinigend vermogen. Je hoofdhuid doet dat onder andere door talg uit te scheiden, maar het is heel lastig om te voorkomen dat talg, dode huidschilfers en vuil zich niet gaan ophopen. Daarnaast hebben sommige mensen simpelweg een hogere talgproductie waardoor hun haar sneller vet wordt, net zoals sommigen een vettere huid hebben.”

Ook de manier van wassen kan je haar vetter maken. „Als je met een agressieve shampoo wast, bijvoorbeeld met hoge concentraties sulfaten, dan droogt je hoofdhuid sneller uit. Als reactie daarop produceert je hoofdhuid juist meer talg waardoor het weer sneller vet wordt.”

Ook interessant: hierom kun je beter niet je haar wassen met shampoo uit het hotel

Heb je shampoo nodig?

Shampoo gebruiken we dus om de ophoping van talg, huidschilfers en vuil te verwijderen. „Het is niet per se voor iedereen nodig om shampoo te gebruiken, maar als ik zelf geen shampoo gebruik, wordt m’n haar gewoon heel vet”, zegt Van Eck. „Je hoofdhuid is doorgaans niet in staat om al het vuil dat zich op je hoofdhuid verzamelt, te verwijderen. Al helemaal niet als je ook olie, gel of andere haarproducten gebruikt.”

Je spoelt je shampoo snel weer uit, dus geef er zeker niet te veel geld aan uit.

Welke ingrediënten wil je wel en niet terugzien in een shampoo?

Waar wil je dan op letten bij het kopen van een shampoo? „Je wil agressieve stoffen vermijden, zoals sodium lauryl sulfate (SLS) en sodium laureth sulfate (SLES). Met name de eerste stof is agressief en irriteert snel”, adviseert de huidtherapeut. „Ook de stof cocamidopropyl betaine, die zorgt voor dat schuimende effect en een reinigende werking heeft, kan irriterend zijn. Net zoals hoge concentraties geurstoffen.”

„Wat je wel in een shampoo wil zien, zijn milde wasstoffen en een paar verzachtende en conditionerende ingrediënten. Stoffen die reinigen maar niet irriteren, zijn bijvoorbeeld Natrium-sulfaat coco, Dinatrium Lauryl Sulfosuccinaat, polyglyceryl-10 laurate en Sodium cetearyl sulfate. En denk bij verzorgende ingrediënten aan proteïne van tarwe of haver, keratine of hydraterende stoffen zoals panthenol, glycerine en hyaluronzuur. ”

Gebruik je conditioner? Breng dat dan ook vóór het wassen aan. Het beschermt je haar tegen de wasstoffen in je shampoo.

Hoe zit dat met het reinigen van je (gezichts)huid?

„Als je geen eczeem of andere huidklachten hebt, is het prima om je huid dagelijks te wassen met milde ingrediënten”, adviseert Van Eck. Net zoals de hoofdhuid heeft ook de huid van je gezicht een zelfreinigend vermogen, maar tegelijkertijd wordt het blootgesteld aan invloeden en viezigheid van buitenaf.

„Ik zou adviseren om nog kritischer te zijn op de reinigende stoffen die in huidreinigers worden gebruikt. Vermijd agressieve sulfaten en kies voor producten vrij van parfum en geurstoffen. Idealiter zitten er ook een aantal verzorgende of kalmerende stoffen in, zoals panthenol of glycerine.”

Ja, je huid en hoofdhuid reinigen zichzelf, maar een zekere vorm van reiniging kan gezien alle invloeden van buitenaf je huid en haar zeker ten goede komen. Met name als je stylingproducten of make-up gebruikt. Werkt het voor jou wel goed om geen shampoo te gebruiken? Ga daar dan vooral mee door, zegt Van Eck. Ieder mens is anders, dus iedere verzorgingsmethode ook.

Het effect van stress op je lokken: kan stress haaruitval veroorzaken?

Vorige Volgende

Reacties