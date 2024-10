Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe gezond zijn pompoenpitten?

Het is bijna Halloween, en ondanks dat dat een Iers, maar toch ook heel Amerikaans, feest is, wint het in Nederland ook aan populariteit. En wat hoort er bij Halloween? Juist, pompoenen, uitgehold en wel, met een eng gezicht. Hoe zit het eigenlijk met pompoenpitten, hoe gezond zijn die?

Een handje pompoenpitten door de granola, in je salade of zo uit ‘t vuistje als snack: pitten en zaden zitten in de Schijf van Vijf. Ze vallen onder het kopje noten en peulvruchten en dus kunnen we wel stellen dat ze zeker niet ongezond voor je zijn.

Zo gezond zijn pompoenpitten

Maar wat maakt een pompoenpit nou gezond, wat zit er zoal in? Volgens het Voedingscentrum zitten er in één eetlepel, zo’n 15 gram, 86 kilocalorieën. De pitten bestaan grotendeels uit onverzadigde vetten, namelijk 5,4 gram, en 4,1 gram eiwitten. Ze bevatten ook 1,4 gram vezels.

Goed, voor de calorieën en onverzadigde vetten doe je ‘t niet alleen. Pompoenpitten bevatten ook magnesium, ijzer, zink en fosfor. IJzer is essentieel voor het aanmaken van rode bloedcellen, magnesium is goed voor de vorming van botten en spieren en verbetert je slaap. Zink heb je weer nodig voor je immuunsysteem en voor het genezen van wondjes, fosfor is goed voor je botten en tanden.

Naast bovengenoemde mineralen, zitten pompoenpitten ook vol met omega-3-vetzuren. Dit komt ook veel voor in vette vis en is goed voor je hart, hersenen en is belangrijk voor gezonde cellen. Voor vegetariërs of veganisten is regelmatig een handje pompoenpitten per dag zeker geen slecht idee, omdat zij geen omega-3-vetzuren via vis binnenkrijgen. De pitten bevatten ook vitamine E, een aantal B-vitamines en antioxidanten én ze helpen bij de aanmaak van serotonine. Er zit namelijk L-tryptofaan in, wat de aanmaak van het gelukshormoon stimuleert. Dat zorgt dan weer onder meer voor een beter humeur en betere nachtrust.

Een handje pompoenpitten zo nu en dan kan dus zeker geen kwaad! Je kunt ze zelfs zelf ‘maken’, als je bijvoorbeeld voor Halloween (of een recept) pompoen uitholt en de pitten er zelf uit haalt. Maak ze zo goed mogelijk schoon, rooster ze in de oven en voilà! Onze collega’s van Culy helpen je op weg met recepten om de pitten te roosteren.

Vorige Volgende

Reacties