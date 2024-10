Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nominale zorgpremie 2025: wat is er anders?

Elk jaar op Prinsjesdag wordt de basis gelegd voor de premie van je zorgverzekering voor het komende jaar. In de Miljoenennota wordt de zogeheten ‘nominale zorgpremie’ bekendgemaakt, op basis hiervan berekenen de zorgaanbieders hun zorgpremie voor 2025. De conclusie? Het wordt helaas weer duurder.

In 2006 is het huidige zorgstelsel ingevoerd. De keus tussen Ziekenfonds en particuliere verzekering verdween en werd vervangen door de Zorgverzekeringswet, waar we nu nog mee werken. Een verplichte basisverzekering, aangevuld met polissen naar wens en een concurrerende markt tussen zorgaanbieders.

De kosten van de basisverzekering worden voor een groot deel bepaald door de nominale premie, dit is het bedrag dat zorgaanbieders volgens de overheid minimaal nodig hebben om de zorgkosten voor dat jaar te betalen. Het overige deel bestaat uit lasten die de zorgverzekeraar extra in rekening brengt.

Hogere maandlasten

In de Rijksbegroting is de nominale premie voor 2025 bekendgemaakt en komt uit op 1868 euro per Nederlander per jaar, een flinke 155 euro per maand. Dit is een stijging van 121 euro per jaar. Deze toegenomen zorgkosten komen hoofdzakelijk door:

Stijgende kosten in de zorg

Hogere lonen en inflatie

Toenemende vergrijzing

Hoe deze hogere nominale premie zich vertaalt in de maandelijkse premie voor de zorgverzekering 2025 is, zoals gezegd, per verzekeraar verschillend. Zorgverzekeraars kunnen reserves gebruiken om de maandlasten te drukken en hierdoor een voordelige premie te bieden, het kan ook hoger uitvallen door extra kosten van de verzekeraar.

Aangepaste dekking

Binnen het basispakket wordt ook gesleuteld aan de dekking. Er zijn voor komend jaar drie grote wijzigingen doorgevoerd:

Oefentherapie voor mensen met ernstige reumatoïde artritis vergoed

Voor patiënten die in het dagelijks leven ernstig beperkt worden door zware reumatoïde artritis, wordt vanaf 2025 een oefentherapie vergoed vanuit het basispakket. Uit onderzoek is gebleken dat de therapie goed werkt, hierom worden alle behandelingen vergoed. De vergoeding geldt wel enkel voor patiënten met ernstig functionele beperkingen. Voor deze zorg kunt u bij een fysiotherapeut terecht.

Oefentherapie bij COPD vergoed

Patiënten met COPD krijgen vanaf 2025 alle behandelingen vanuit het basispakket vergoed. De mate van COPD is niet van belang, vanaf de eerste behandeling krijgt de patiënt alles vergoed, er geldt ook geen maximum meer aan dit aantal. Voor deze behandelingen kunt u terecht bij een fysiotherapeut.

Revalidatie voor ouderen vaker vergoed

Vanaf het nieuwe jaar wordt geriatrische revalidatie vaker vergoed vanuit het basispakket. De voorwaarde dat een patiënt eerst in het ziekenhuis moet hebben gelegen, komt hiermee te vervallen. Een specialist in de ouderengeneeskunde beoordeelt of deze geriatrische revalidatie de best passende zorg voor de patiënt is.

Nederlandse zorg

De zorg in Nederland is een van de duurdere van Europa. Slechts zes landen geven per hoofd van de bevolking meer uit aan zorg dan wij. De kosten stijgen elk jaar flink, sinds de invoering van het huidige zorgstelsel zijn de maandelijkse premies zo ongeveer verdubbeld.

Hier staat wel tegenover dat de kwaliteit van de Nederlandse Zorg ook uitzonderlijk hoog scoort. De wachttijden zijn kort en ook is vrije keus van zorgverlener een groot goed. En ondanks de hoge lasten, wordt zorg ook steeds minder gemeden door hulpbehoevenden. En dat is een mooie ontwikkeling.