We zijn in de ban van manifesteren, maar werkt dat eigenlijk?

De term ‘manifesting’, oftewel manifesteren, lijkt de afgelopen jaren in opkomst. Zeker in een onzekere periode als een pandemie, storten mensen zich graag op zelfontwikkeling. Maar wat is manifesteren nu precies? En werkt het eigenlijk of is het ‘hocus pocus’?

The Guardian-journalist Ammar Kalia dook dieper in het fenomeen manifesteren. Mocht je deze term nog niet kennen: kort door de bocht komt het erop neer dat je jouw gedachtes werkelijkheid laat worden. Een relatie, baan of nieuw huis? Als je het je inbeeldt, kan het volgens ‘manifesting’-aanhangers werkelijkheid worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Here’s me trying to manifest a life of wealth and leisure, for @guardiang2 https://t.co/SnLi7ubStR? — Ammar Kalia (@AmmarKalia2) February 3, 2022

Manifesteren in een onzekere tijd

Kalia kaart aan dat de term manifesteren in een opmars zit, sinds de komst van de coronapandemie. De term is veel gegoogeld en een vaak gebruikte hashtag op social media. Voor zijn essay verdiepte de journalist zich in manifesteren, waarbij hij zijn dertigersdilemma en de huidige onzekere tijd als aanleiding zag.

Volgens psychotherapeut Denise Fournier is manifesteren een manier om doelen voor ogen te zien en daadwerkelijk te realiseren. „Het leven gebeurt altijd, maar als je intentie toevoegt, is de kans groter dat het resultaat in jouw voordeel is”, aldus Fournier.

Dromen en succes inbeelden

Kalia interviewde voor zijn artikel meerdere mensen die het geluk vonden door manifesteren. De één reist de wereld over en kan werken tegelijk en een ander heeft inmiddels een miljoenenbedrijf. Die laatste vertelt: „Ik maakte altijd grapjes dat ik miljonair was, maar tijdelijk blut.” Dromen tot realiteit, de wet van aantrekkingskracht of positief denken, het valt allemaal in hetzelfde straatje, die volgens Kalia’s essay bij sommigen tot grote successen leiden.



Manifesteren werkt daadwerkelijk. — Giaxvi (@GIAXVI) January 30, 2022

Het boek The Secret van Rhonda Byrne, waar een film en documentaire over werden gemaakt, gaat dieper in op dit fenomeen. De schrijfster claimt zelfs dat historische figuren als Winston Churchill, Albert Einstein en zelfs Jezus Christus, dit toepasten in hun leven. Ook Hollywood-namen als Jim Carrey en Oprah Winfrey geloven in de kracht van manifesteren.

Hoewel ook sommige critici de theorie van Byrne in twijfel trokken. Zo noemde de Amerikaanse journalist Barbara Ehrenreich manifesteren een ‘welness-trend’, die mensen egoïstisch maakte en deed afdwalen van de realiteit. En wetenschappers Christopher F Chabris en Daniel J Simon claimden dat de historische voorbeelden van Byrne erg selectief waren.



Zien al die mensen die betalen voor zo’n coachingsprogramma van een of andere manifesterende zweefteef niet dat ze gewoon hun leven betalen? Al die reisjes en leuke dingen komen echt niet door manifesteren en al die onzin. Daar betaal jij gewoon voor. #coaches — Martineke (@Smarti_s) January 28, 2022

Spirituele theorie vanuit de wetenschap

Neurowetenschapper Tara Swart schreef het boek The Source over neuroplasticiteit, oftewel de mogelijkheid om het brein te veranderen. Zij belicht de ietwat spirituele theorie van Byrne op een wetenschappelijkere manier, waarbij ze ervan overtuigd is dat je het onderbewustzijn kunt herprogrammeren. Daardoor is men volgens haar in staat om gedrag te veranderen. Maar volgens genetica- en neurowetenschapper Kevin Mitchell moet je oppassen dat je niet te veel de ‘hocus pocus’-kant opgaat. Hij erkent dat manifesteren goed is bij bewustwording van gedrag, zoals dat bij mindfulness werkt. Maar dat vergt inzet en doorzettingsvermogen. „Geen magie of universum.” Wist je trouwens wat er met je brein gebeurt tijdens als je een depressie hebt? Lees er hier meer over.



woon weer bij m’n ouders —> nu betaalbaar appartement in amsterdam manifesteren — miky •⁺˳✧༚ (@mikyrf) January 30, 2022



Hardlopen, schoonmaken, manifesteren en disney kijken; de perfecte zondag 🥰 — Lynn✨ (@lynn_in_tweets) January 30, 2022

Volgens psycholoog en mindfulness-deskundige Caroline Hexdall associëren veel mensen manifesteren met geluk of succes beïnvloeden. Maar daar gaat het volgens haar niet om. „Het gaat om de acceptatie dat dingen veranderen.”

Focus op doelen door ‘manifesting’

Journalist Kalia concludeert dat men een eigen definitie aan ‘manifesting’ geeft. Vanuit spiritueel of psychologisch oogpunt. Volgens hem is manifesteren vooral bedoeld om focus en zelfvertrouwen te krijgen, waardoor je dingen wilt veranderen in het leven. Maar ook hij plaatst een kritische noot bij manifesteren. Het isoleert volgens hem de mens en maakt ze egocentrisch. Zelf is hij bang dat als hij te veel focust op doelen, hij de kleine geluksmomentjes uit het oog verliest. „Lachen met dierbaren, dronken dansen en gewoon leven.”