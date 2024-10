Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lida (78) woont haar leven lang op De Wallen: ‘Die nacht met de Italiaan, wist niet dat het bestond’

Zien we de ‘Rosse Buurt’, De Wallen van Amsterdam, straks nog op de vertrouwde plek in de binnenstad? Waarschijnlijk niet, als het aan de gemeente ligt. Geniet daarom nog maar even van deze unieke buurt ‘der prostituees’. En dat kan, want BNNVARA maakte er namelijk een reality-serie, Bij ons op de Wallen.

De zesdelige reeks Bij ons op de Wallen kun je vanaf vanavond zien. Metro bekeek de eerste aflevering alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Om dit Red Light District is vaak wat te doen. Er zijn te veel toeristen, mensen komen er om te blowen in plaats voor de seks (drugsgebruik is op De Wallen nu verboden) en het zou eigenlijk niet meer in hartje Amsterdam thuishoren. Wat vinden mensen die wonen en werken in deze sekswerkbuurt er eigenlijk van? Dat is in Bij ons op De Wallen vastgelegd. We beloven je een paar pareltjes, met Lida van 78 – geboren en getogen in dit deel van de hoofdstad – als hoofdrolspeelster waar tv-kijkers van gaan houden.

Situatie nu en toekomst van De Wallen

Bij ons op De Wallen volgt de kleurrijke personages die er wonen en werken op de voet. Meteen toegegeven: de gevolgde mensen zijn uitgekozen omdat zij nogal uitgesproken en tv-waardig zijn. Hoe ziet een dag van iemand die de ramen verhuurt eruit? Wie werkt er in een sekswinkel? En: kun je als gezin met jonge kinderen eigenlijk wel comfortabel wonen op De Wallen?

🏮 Red Light District naar Amsterdam-Zuid De gemeente Amsterdam wil De Wallen het liefst verplaatsten. Gedacht wordt aan een totáál andere plek dan dat zo herkenbare centrum, net achter De Dam. De Europaboulevard in Amsterdam-Zuid moet het worden en dan geen nieuwe wijk, maar een groot erotisch centrum. In 2031 zou dit moeten worden opgeleverd. Als dit allemaal doorgaat, komt er een einde aan een prostitutie-traditie van zeker ruim zeven (!) eeuwen.

Asielzoeker nu de zingende kroegbaas

Zo hebben we de immer vrolijke Syar, een schitterende vent. Syar vluchtte in de jaren negentig met zijn familie uit Afghanistan. Terwijl hij in Monnickendam opgroeide klinkt hij, ongelooflijk bijna, behoorlijk plat-Amsterdams. Vijf jaar geleden nam hij de bekende Wallen-kroeg De Deugniet over. Hij is er zeven dagen per week en staat net zo vaak op de bar als erachter. Al zingend zorgt hij namelijk het liefst persoonlijk voor een feestje. „Mijn vader vond mijn kroegkeuze lange tijd heel moeilijk. Nu geniet hij er echter ook van en is hij trots.”

Nog zo’n opmerkelijk type qua levenskeuze, is raamexploitant Pim. Na zijn rechtenstudie was Pim headhunter op de Zuidas en zo ziet hij er eerlijk gezegd ook uit. Hij verhuurt 24 kamers aan sekswerkers en rekent 220 euro af voordat een prostituee begint („klinkt veel, maar in vergelijking met een hotelkamer in Amsterdam is het weinig”). Pim wil dat sekwerkers hun geld zo goed en veilig mogelijk kunnen verdienen: „Ik ben geen pooier of uitbuiter en werk hard.”

‘De Wallen veel beter dan vroeger’

De raamexploitant noemt De Wallen „het meest open minded dorp van Nederland, waar iedereen welkom is”. Wat dat betreft lijkt een verhuizing van de Rosse Buurt naar de rand van de stad ondenkbaar. Als iemand het kan weten is het Lida (78), die honderd keer meer van haar buurt weet dan welke ambtenaar op het gemeentehuis dan ook. Lida heeft „een hékel aan geraniums” en is elke dag op straat – en zingend in de kroeg van Syar – te vinden. Volgens deze dame op gerespecteerde leeftijd is De Wallen fantastisch geworden. „Veel beter dan vroeger.” Ze denkt dan ongetwijfeld terug aan de periode dat harddrugs haar wijk domineerden.

Een gedenkwaardige Italiaan en ‘lekker slettenbakken’

Lida is in deze serie meteen Metro‘s favoriete personage. Ze vertelt in geuren en kleuren en neemt geen blad voor de mond. Haar ogen schitteren als ze terugdenkt aan ‘die nacht met die Italiaan’. „Toen was ik net van m’n vent af.” „Het was zo’n nacht die je alleen in films ziet”, glundert Lida en zingt daarbij een stukje van Guus Meeuwis. „Wat een nacht. Er gebeurden dingen… Ik wist niet eens dat dat allemaal bestond.”

Geen blad voor de mond geldt ook voor Zaankanter Kylie. Ze is nog maar 22, maar bestiert op De Wallen met veel passie een seksshop. In haar privéleven houdt ze van een fetisjfeestje „en dan ga ik graag een beetje hoerig gekleed”. „Lekker slettenbakken, zonder dat er over je geoordeeld wordt.” Maar mannen, we zeggen het gelijk maar: deze prachtige Kylie valt op oudere vrouwen. En oh ja, ook eerlijk om even te vermelden, in haar werk in de shop is zij gewoon zo professioneel en vriendelijk als wat.

Ook ‘gewone gezinnen’ op De Wallen

Goed gekozen in deze serie is dat voor de balans ook een jong gezin met twee dochters wordt gevolgd. Zij wonen op De Wallen, willen niet anders, hoe lastig dat soms – bijvoorbeeld als het om buiten spelen gaat – ook is. De jongste dochter zit op een kinderopvang direct naast een peeskamertje. Paps en mams genieten van de buurt, al vinden zij kotsende toeristen die hun troep overal maar neerflikkeren maar niks. Trouw trekken ze daarom een hesje van buurtopruimploeg Wallen Schoon! aan („bij gebrek aan actie van de gemeente”). Het opruimen gaat tot aan een mensendrol aan toe.

Het is weer eens wat anders dan de veel geprezen potjes zuur van De Augurkenkoning aan de andere kant van de stad zullen we maar zeggen. Maar ook deze reality-serie zullen kijkers gaan vreten. Café De Deugniet met zingende Syar en Lida kan nog weleens een toeristische trekpleister van tv-volgers worden.

Beoordeling uit 5: 4

Bij ons op De Wallen is vanaf vandaag (donderdag 24 oktober) zes keer te zien bij BNNVARA, om 20.25 uur op NPO 3. Je kunt de reeks natuurlijk ook streamen via NPO Start.

