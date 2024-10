Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze dingen moet je nooit doen in een hotel, volgens hotelmedewerkers

Als er iemand verstand heeft van hotels, dan zijn het wel de mensen die er werken. Van huishoudsters tot receptionisten en hoteldirecteuren: zij weten precies wat wel en niet kan in een hotelkamer. Natuurlijk moet je op vakantie vooral ontspannen, maar er zijn een paar dingen waar ook hotelmedewerkers zelf op letten als ze in een hotel verblijven.

Het komt erop neer dat het belangrijk is om gewoon een goede gast te zijn.

Geen etensresten laten slingeren

Roomservice bestellen is heerlijk, maar laat geen eten achter in je kamer of op de gang. „Als wij roomservice gebruiken, zorgen we er altijd voor dat we de medewerkers laten weten dat ze het kunnen ophalen”, deelt Trisha Pérez Kennealy, eigenaar van een hotel in Amerika, met Huffpost. „Het is vervelend als eten urenlang blijft staan zonder dat iemand het weet.”

Slim omgaan met handdoeken

Hotelmedewerkers hergebruiken hun handdoeken vaak. „Ik ben volledig in staat om handdoeken opnieuw te gebruiken”, vertelt Mary D’Argenis, CEO van een hospitality bedrijf in Amerika. Ze legt netjes opgestapelde handdoeken in de badkamer en zorgt dat afval in de prullenbak belandt.

Kennealy voegt daaraan toe dat je géén badhanddoeken moet gebruiken om make-up te verwijderen. „Gebruik daarvoor de speciale doekjes die het hotel aanbiedt.”

Volume laag houden

Ook hotelmedewerkers houden van muziek, maar zijn zich bewust van de dunne muren in hotels. Kennealy reist vaak met een Bluetooth-speaker, maar houdt het volume altijd laag om buren niet te storen.

Schoonmaak overslaan voor rust en gemak

Veel hotelmedewerkers kiezen ervoor om hun kamer niet elke dag te laten schoonmaken. D’Argenis hangt vaak het ‘niet storen’-bordje op. „Ik waardeer de netheid van een hotelkamer, maar als ik langer blijf, probeer ik het werk van de schoonmaak te verlichten door mijn eigen bed op te maken.”

Geen troep achterlaten

Uit respect voor de schoonmakers zorgen hotelmedewerkers ervoor dat ze hun kamer netjes achterlaten. „Niemand verwacht dat gasten hun kamer vlekkeloos houden, maar een beetje netheid helpt enorm”, zegt Kennealy. Het netjes houden van je kamer maakt het werk van de schoonmaakploeg een stuk makkelijker.

Kortom, kleine beleefdheden maken een groot verschil. Hotelmedewerkers willen vooral dat je ontspant en geniet, maar een beetje aandacht voor deze tips kan zorgen voor een nog aangenamere ervaring voor jou én het personeel.

