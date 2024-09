Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze fouten maken mensen vaak in een hotel

Menig mens die incheckt voor een verblijf in een hotel, denkt hier niet veel bij na. Je loopt naar de balie, checkt in, je laat identiteitsbewijs zien en pakt je spullen om naar je kamer te gaan.

Een proces waarin niet veel fout kan gaan, of toch wel?

Een hotel bij een derde partij boeken

Schijnbaar dus wél, menen medewerkers en managers bij de receptie van hotels in de Verenigde Staten en daarbuiten. Te beginnen met het boeken via externe reiswebsites te boeken om geld te besparen. Er zijn echter een paar nadelen.

„Boeken via derden zorgt ervoor dat we je een stuk minder goed kunnen helpen”, legt hoteldirecteur Chase Christian uit aan HuffPost. „Vaak kunnen we een overnachting niet terugbetalen als je reis onverwachts is geannuleerd.”

Dit is meestal te vermijden als je rechtstreeks via de accommodatie boekt. Christian legt het uit door een voorbeeld te schetsen van twee gasten die dezelfde kamer hebben geboekt. „Als er één via onze website heeft geboekt en de ander via bijvoorbeeld Expedia heeft geboekt, wat het hotel een hoge commissie kost, wie denk je dan dat de grootste kans heeft om de kamer met kingsize uitzicht te krijgen die hij heeft geboekt?”

Voorzieningen en services

Een andere fout die veel hotelgasten maken is pas na hun verblijf vragen naar de voorzieningen en services die voor hen beschikbaar zijn. „We horen vaak van gasten dat er achteraf dingen waren waarvan ze graag hadden geweten dat ze er waren, of het nu gaat om extra kussens of zelfs aanbevelingen voor lokale attracties”, aldus Ivanna Gonzalez, een hoteldirecteur uit Miami.

Dit soort services kunnen ook helpen als je je tandenborstel bent vergeten. „Toen ik bij de receptie werkte, vertelde een gast die wegging dat hij dringend een supermarkt moest vinden, omdat hij zijn tandenborstel was vergeten en zijn tanden vier dagen niet had gepoetst”, vertelt front office manager Patrick van den Aakster. „Ik vertelde hem dat we bij de receptie gratis tandenborstels aanbieden. Hij was verrast en gaf toe dat hij er niet aan had gedacht om ernaar te vragen.”

Snel boeken

Wil je genieten van de spa- of eetfaciliteiten in je hotel? Boek dit dan zo snel mogelijk. Anders kan het gebeuren dat deze faciliteiten, zeker in grote steden, snel vol zitten.

„Populaire hotels in de buurt van grotere steden zijn vaak ruim van tevoren volgeboekt, vooral als ze beschikbaar zijn voor zowel gasten als locals”, aldus hotelmedewerker Rachel Mylett.

In- en uitchecken

Veel hotels hanteren standaard in- en uitchecktijden. Dat gezegd hebbende, is er meestal wel enige flexibiliteit als je van tevoren aangeeft ​​dat je vlucht vroeg aankomt of dat je ‘s ochtends een extra uur nodig hebt om je klaar te maken.

„Als je je in- of uitchecktijden moet aanpassen, laat het hotel dat dan weten voordat je aankomt”, legt Gonzalez uit. „Hotels zijn vaak flexibel met dit soort verzoeken, vooral als ze het van tevoren weten.”

Wees vooral niet (te) verlegen, benadrukken de hoteldirecteurs en -medewerkers.

