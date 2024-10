Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze provincie lenen mensen het hoogste bedrag

Een lening kan soms handig zijn voor bijvoorbeeld een verbouwing of een nieuwe auto. Maar in welke provincie lenen de inwoners het meest? Daar blijken nogal verschillen tussen te zijn.

Gemiddeld lenen Nederlanders in 2024 een kleine 16.000 euro, blijkt uit onderzoek van Independer. De belangrijkste reden daarvoor? Het kopen van een auto.

Inwoners van deze provincie lenen hoogste bedrag

Naast hoeveel Nederlanders gemiddeld lenen, heeft Independer ook gekeken naar de verschillen tussen provincies. Zo blijkt dat mensen uit Flevoland het hoogst ‘scoren’, met een bedrag van 17.708 euro. Friezen lenen het minst, daar is het gemiddelde bedrag ‘maar’ 13.197 euro.

Hieronder zie je de top vijf provincies als het gaat om het geleende bedrag:

Flevoland – 17.708 euro Noord-Holland – 17.451 euro Utrecht – 16.230 euro Zuid-Holland – 16.158 euro Noord-Brabant – 15.871 euro

Dat Flevolanders het hoogste bedrag lenen, kan mogelijk komen omdat daar veel ruimte is, volgens expert geld lenen Marga Lankreijer-Kos van Independer.

Inwoners van de provincie Flevoland lenen tot dusver over 2024 gemiddeld het hoogste bedrag. Het gaat hier om een kleine 18.000 euro. „Er woont in Flevoland een groot aantal gezinnen vergeleken met andere provincies”, zegt Lankreijer-Kos. „Woon je met meer mensen, dan heb je doorgaans ook meer kapitaal nodig. Net als in 2023 is het leven dit jaar weer wat duurder geworden. Dit zien we terug in het toegenomen leenbedrag.” Soms kiezen mensen er ook voor om bij familie of vrienden geld te lenen.

Lening vaakst afgesloten voor nieuwe auto

Zoals gezegd is het kopen van een auto dus de populairste reden om geld te lenen, maar uiteraard niet de enige. In de eerste negen maanden van 2024 zag Independer in die categorie wel de grootste groei, namelijk vier procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Lankreijer-Kos heeft het feit dat mensen vaker een schuld aangaan voor een auto meerdere oorzaken. „Een gedeelte van de aankoopprijs bestaat uit BPM. Deze aanschafbelasting stijgt al een aantal jaar. Dat heeft directe invloed op de hoogte van de nieuwprijs van een auto. Ook weten we dat inflatie, gestegen lonen en duurdere onderdelen de prijs omhoog brengen. Alles bij elkaar opgeteld is het dan ook niet gek dat mensen dit jaar vaker geld lenen voor een nieuwe auto.”n was in het aantal verbouwingen. Dat kan ook meespelen in de daling van het aantal aanvragen.”

