Eva Jinek in verhitte discussie met massazaaddonnor: ‘Hele tijd door elkaar heen praten?’

Eva Jinek kreeg gisteravond de beruchte zaaddonor Jonathan Meijer aan haar talkshowtafel. Over Meijer werd een Netflix-documentaire gemaakt omdat hij tal van kinderen zou hebben verwekt. En daarover raakten de twee in een verhitte discussie.

Jonathan Meijer is door de Netflix-serie The Man With the 1000 Kids inmiddels een beruchte naam. De massazaaddonor verkondigt zelf dat hij zo’n 550 kinderen heeft verwekt. In de documentaire, en de cijfers die Jinek opnoemt, zou het om bijna 3000 kinderen gaan. Een getal waar Meijer over loog tegen de wensouders.

Zaaddonor Jonathan Meijer bij Eva Jinek

Meijer doneerde veel te veel sperma, ver boven de richtlijnen, concludeert Jinek. Maar de donor kijkt daar heel anders naar. De twee belanden in een welles-nietes-discussie. Volgens Jinek mag een zaaddonor in Nederland niet meer dan 25 kinderen hebben, mede vanwege een vergrote kans op inteelt. Maar Meijer houdt stug vol dat dat niet waar is. De discussie raakt meer en meer verhit. „Ik heb gebeld met allerlei wetenschappers. Ik verzin dit niet, hè?”, aldus Jinek.

Maar het gesprek wordt alleen maar ongemakkelijker. Meijer is overtuigd van zijn gelijk en ratelt daarover door. „Ik gaf deze ouders wat zij niet bij een kliniek konden krijgen. De overheid helpt hen ook niet, want er is nooit een campagne geweest om spermadonoren in een positief daglicht te zetten. Ook de media heeft nooit geholpen om het tekort aan spermadonoren te helpen. Wie was er wel voor die ouders? Dat was ik.”

Verhitte discussie

Jinek moet haar best doen om aan het woord te komen. „Als we de hele tijd door elkaar praten, snapt niemand thuis waar het over gaat”, corrigeert ze haar tafelgast. Maar Meijer heeft daar overduidelijk lak aan.

Als de presentatrice voorbeelden probeert aan te halen, veegt Meijer alles van tafel als leugens of sensatie. Die ‘paar’ ouders die hun zorgen en verdriet uitten over hem, noemt hij maar een kleine groep. Hij staat nog steeds achter zijn ‘missie’ om ouders te helpen en wil zijn verwekte kinderen beschermen.

Rechtszaak

De massazaaddonor spant een rechtszaak aan tegen Netflix. Volgens hem is de documentaire een sensationele film vol met onwaarheden. Hij besloot niet te reageren in de documentaire, dat doet hij liever op zijn YouTube-kanaal. Advocaten Gerard Spong en Peter Plasman zien de rechtszaak van Meijer als ‘een kansloze missie’. Maar de zaaddonor is en blijft zeker van zijn gelijk.

Sinds 2019 doneert Meijer geen sperma meer, maar hij helpt wel nog steeds bestaande families.

Kijkers verdeeld over optreden Eva Jinek

Kijkers viel het gesprek tussen Jinek en Meijer natuurlijk op. Meijer komt er in ieder geval niet goed vanaf in de reacties. Maar het kijkerspubliek is verdeeld over het optreden van Jinek. Sommigen loven haar aanpak en de manier hoe ze deze man op zijn plek probeerde te zetten. Anderen vonden dat er te veel emotie kwam kijken bij het interview en daardoor de boel chaotisch werd.



Wat heerlijk dat je terug bent #evajinek, en wat ben je weer ontzettend goed!!

Je gesprek met Jonathan Meijer is wat mij betreft nu al nominatiewaardig voor de Sonja Barend award! 👌🏼#EVA #JonathanMeijer pic.twitter.com/T7WhBrHVHY — Saskia Jonker 🕉️ (@Filosia) September 3, 2024



Je hebt geen vrienden gemaakt vanavond @JonathanJacobM. Nederland heeft gezien wat voor een walgelijke zelfingenomen narcist je bent. Ik heb nog geen enkele positieve reactie gezien. Wat een treurig ventje ben jij. Ik heb te doen met die kinderen en hun ouders. #evajinek . — Gerard Ramaekers (@gerardramaekers) September 3, 2024



#evajinek Wat een ongelooflijk spannende confrontatie! Wat een narcist die man.

En ja, twee keer eva en ze is er!!! Ik zat op het puntje van mijn stoel en jutte haar op, Eva afkappen! Maar het lukte en was geweldig. Respect Eva. — Marjolijn Peters (@MpetersM) September 3, 2024



Wat een dramatische slecht interview met die spermadonor #eva #evajinek

Ik zap weg — Michiel  (@Michiel71) September 3, 2024



Wat laat #Eva hier een kwaliteit zien! Zo knap om met zo’n narcist rustig te blijven en steeds terug te gaan naar waar het over gaat #evajinek — jan-willem herweijer (@jwherweijer) September 3, 2024

