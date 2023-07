Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 8 (onverwachte) voordelen van naakt slapen

We weten allemaal dat een goede nachtrust hartstikke gezond is. Eet bijvoorbeeld na 20.00 uur ‘s avonds niet meer, kijk geen televisie en ontspan. Daarbij is het belangrijk om in een niet te warme of te koude kamer te slapen. Maar wist je ook dat er voordelen kleven aan naakt slapen?

Misschien doe je het al, misschien pak je jezelf het liefst zo dik mogelijk in. Maar als je het nog niet doet, is het misschien een idee om te beginnen met naakt slapen.

Voordelen van naakt slapen

Zo verbranden we meer calorieën en kan de quality time in bed vergroot worden. Zie hier de onverwachte voordelen van naakt slapen. We hebben het dan wel over poedelnaakt.

1. Betere nachtrust

Voor een goede nachtrust moet onze lichaamstemperatuur een paar graden dalen. Door een pyjama kan de warmte nauwelijks ontsnappen onder dat donzen dekbed, dus uit de kleren! Op deze manier worden we niet wakker van de warmte en kunnen we langer aaneengesloten slapen.

2. We verbranden meer calorieën

Het zit zo: een mens heeft bruin en wit vet. Het witte vet is het vet dat is ontstaan door een grote hoeveelheid calorieën. We verbranden dat vet wanneer we sporten. Het bruine vet reguleert je lichaamswarmte en verbrandt heel wat calorieën zodra we het koud hebben. Wie de nacht naakt doorbrengt, zal dus direct meer calorieën verbranden.

3. Kans op infecties vermindert

Door ook geen lingerie te dragen, zou de kans op infecties (down there) kunnen verminderen. Dat heeft alles te maken met het feit dat bacteriën dol zijn op vochtige, warme plekken. (Synthetisch) ondergoed wordt ‘s nachts op deze manier omgetoverd tot een paradijs voor bacteriën.

4. Naakt slapen geeft een boost aan je seksleven

Brits onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die naakt slapen meer tevreden zijn over hun seksleven. Het naakt zien van je partner kan namelijk voor heel wat opwinding zorgen.

5. Ook je immuunsysteem krijgt een boost

Huid-op-huid-contact zorgt voor het vrijkomen van het hormoon oxytocine, wat weer een positieve invloed heeft op je bloeddruk en immuunsysteem.

6. Je ziet er stralender uit

Wanneer je het te warm hebt ‘s nachts en dus wakker wordt, wordt het slaaphormoon melatonine en het groeihormoon HGH afgebroken (de twee hormonen die bekend staan om anti-aging). Wanneer je lichaamstemperatuur daalt, wordt het groeihormoon vrijgegeven en dat zorgt voor een stralende huid.

7. Je bloedsomloop verbetert

Niets irritanter dan om ‘s nachts wakker te worden van een gedraaide pyjama. Zo’n net iets te strakke elastieken band om je middel is daarbij niet erg bevorderlijk voor je bloedsomloop.

8. Je wordt energieker wakker

Als we de bovenstaande punten mogen geloven, blaken we van gezondheid en barsten we van de energie. Daarbij neigen we minder snel (als we een dag vrij zijn) naar een pyjamadag. Op z’n tijd heerlijk, maar energieker word je er niet van!