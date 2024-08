Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantie met een verrassende wending: Lisa vond de liefde van haar leven in Peru

Iedereen heeft vast eens een vakantieliefde gehad. Maar een vakantieliefde die standhield? Dat is zeldzamer. Lisa Karol (29) uit Hasselt maakte het mee: haar vakantie kreeg een wel heel bijzondere wending.

Na een break-up staat ze eigenlijk niet open voor de liefde. Tot Lisa Mario (34) ontmoet tijdens een wereldreis, een Amerikaan met Mexicaanse roots. Ze krijgen een langeafstandsrelatie, maar dan dreigt de coronapandemie roet in het eten te gooien.

In 2019 vertrekt Lisa op wereldreis. Het dorp waar zij is opgegroeid, het Belgische Hasselt, benauwt haar en ze wil haar vleugels uitslaan. „Ik kwam net uit een slechte relatie en zegde mijn baan in de HR op. Ik heb altijd al gezegd dat ik meer van de wereld wilde zien. Ik begon met opschrijven welke landen ik het eerst wilde zien.”

Vakantie met verrassende wending

Ze wil niet alleen reizen, maar ook vrijwilligerswerk doen met straatkinderen in Peru. Een voorwaarde is wel dat ze Spaans spreekt. Ze volgt een intensieve taalcursus in Ecuador, zonder enige kennis van de taal. Gewapend met een boekje met Spaanse woorden gaat ze naar winkels, restaurants en terrassen om in het Spaans bestellingen te doen of boodschappen te kopen.

Haar vrijwilligersproject ligt op ruim 3600 meter hoogte, in Cuzco, een stad in het zuidoosten van Peru. Maar de hoogte valt haar zwaar. „Ik kreeg last van hartkloppingen en was helemaal buiten adem.” Hoogteziekte, blijkt later, een gevaarlijke aandoening waar je zelfs aan kun sterven. Ze krijgt de dringende waarschuwing om meteen af te dalen, wat ook betekent dat ze niet aan het vrijwilligersproject kan beginnen en haar plannen bij moet stellen.

Peru Hop bus

Voor Lisa een teleurstelling, want ze had zich erop verheugd. „Ik dacht: wat nu? Een Peruaanse gids stelde voor om de ‘Peru Hop’ bus te nemen, een toeristenbus die stopt op diverse plekken en waar je elk moment uit kan stappen”, vertelt Lisa. „Ik voelde mij heel veilig bij dat idee, ook omdat ik als vrouw alleen reisde.” In een hostel leert ze een medereizigster, Haley, kennen, die nog steeds een goede vriendin is. Ze komt uit San Diago in Californië. Het klikt zo goed tussen de twee jonge vrouwen, dat ze besluiten samen verder te reizen.

Tijdens het uitgaan valt haar oog op Mario, een gespierde man met donker haar en donkere ogen. „Ik dacht: dit is mijn droomman. Hij straalde zoveel rust uit. Iedereen was aan het drinken, maar hij stond timide langs de zijlijn met zijn broer. Ik was meteen tot hem aangetrokken.” Als zij en Haley de volgende dag verder reizen, komen ze hem opnieuw tegen in de bus. Haley vermoedt dat hij uit San Diego komt, omdat hij hetzelfde accent heeft. Ze raken in gesprek, maar Lisa durft niet naar zijn volledige naam of telefoonnummer te vragen. Als ze af worden gezet bij hun hostel, realiseert Lisa zich dat ze misschien de man van haar dromen heeft laten schieten. „Ik had geen gegevens, niets.”

✈️ Emigratie Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) emigreerden in 2022 179.310 mensen, een jaar eerder waren dat er 145.330. De meest populaire landen voor Nederlanders om naartoe te verhuizen, zijn België, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Lange strandwandeling

Ze neemt contact op met de busmaatschappij, die in eerste instantie niets wil loslaten over namen, vanwege privacy. Maar omdat de medewerker het verhaal zo bijzonder vindt, maakt ze toch een uitzondering. Lisa en Haley benaderen Mario via Facebook en Instagram, hij reageert meteen en wil graag afspreken. Tijdens een lange strandwandeling slaat de vonk tussen Lisa en Mario over.

Twee dagen trekken ze met elkaar op, dan scheiden hun wegen, omdat Mario terug moet naar Amerika en zij doorreist naar Colombia. Met pijn in haar hart gaat Lisa daarna terug naar België. Ze beloven contact te houden, maar Lisa kan zich het haast niet voorstellen dat hij helemaal naar België zou reizen voor haar. Toch komt hij zijn belofte na. Enkele maanden later hebben ze officieel een relatie.

Sweatheart visum

Maar dan breekt de covid-pandemie uit en is het een stuk moeilijker om contact met elkaar te onderhouden. Ze spreken elkaar telefonisch of via beeldbellen, maar face to face ontmoetingen zitten er niet meer in. Lisa staat op het punt om de relatie te beëindigen. Ze onderzoekt de mogelijkheden en komt uit bij het ‘sweatheart visum’, een vrijstelling van het inreisverbod voor partners van EU-burgers, zodat koppels met een langeafstandsrelatie toch bij elkaar kunnen zijn.

Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden: zo moeten ze minimaal drie maanden lang een koppel zijn en dat aantonen met bewijsstukken, zoals kopieën van vliegtickets en bankafschriften. Ze benadert de eerste minister van België, en haar verhaal komt in de media. Zo weten mensen die in een soortgelijke situatie zitten, haar te vinden.

Als het visum er eindelijk is, is Lisa zekerder dan ooit. Maar dan is er de volgende hindernis. Ze wil in haar woonplaats Hasselt trouwen, maar dan moet ze een omslachtige procedure doorlopen, met een grote kans op afwijzing. Dan komt haar vader met het idee om in Las Vegas te trouwen, omdat iedereen daar mag trouwen. „Het leek eerst een grap, maar als je in Las Vegas trouwt, kun je je huwelijk in de hele wereld laten gelden.”

Trouwen in Las Vegas

Op 19 september 2021 is het eindelijk zover, de dag waarop ze elkaar het ja-woord geven. „We hadden onze bruiloft al uitgesteld, omdat de grenzen dicht waren vanwege covid”, vertelt Lisa. „We hoopten dat ze toch open zouden gaan, maar dat gebeurde niet, steeds kwam er uitstel. Veel van onze familieleden zaten al met hun koffers te wachten.” De liefde is sterker, ze besluiten de bruiloft toch door te laten gaan. „Ik vond het wel heel moeilijk dat een deel van mijn familie en vrienden er niet bij kon zijn, maar wij wilden samen zijn. We zeiden tegen elkaar: nu kan geen enkele landsgrens ons nog stoppen.”

Wonen in Malaga

Dan staan ze voor de volgende uitdaging: waar gaan ze wonen? Het is voor Mario moeilijk om de Belgische taal onder de knie te krijgen. Lisa ziet een emigratie naar Amerika niet zitten, omdat ze dicht bij haar familie wil blijven wonen. Na lang zoeken, valt hun keuze op Malaga in Spanje. „We waren er nog nooit geweest, we hebben het puur voor de taal en het klimaat gekozen”, vertelt Lisa.

„In het begin was het wel wennen”, vertelt ze over het samenwonen en zich aanpassen aan elkaars cultuur. „Bijvoorbeeld met het eten. Door zijn Mexicaanse roots is Mario gewend aan pikant eten, maar in het boerendorp waar ik vandaan kom, hadden we nog nooit van die sauzen gehoord. Ik maakte in het begin veel met aardappels, vlees en groenten, maar hij vindt dat absoluut niet lekker. En van onze frieten snapt hij al helemaal niets!”

Avontuur

Het hele avontuur heeft haar als persoon veranderd, vertelt ze. „Vroeger was ik meer thuisgebonden. Ik wist niet dat ik zo’n sterke liefde voor talen en culturen had. De familie van mijn moeders’ kant kwam niet verder dan een dagje naar zee. Ook ben ik heel zelfstandig geworden: ik heb de hele papierwinkel zelf geregeld. Ik lach om vriendinnen die zeggen ‘ik heb iemand leren kennen, maar die woont wel ver weg’, terwijl het een dorp verderop is. En ik heb mijn grote liefde aan de andere kant van de wereld ontmoet.”

