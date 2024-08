Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je ziet steeds meer trampolineparken, waar komt die plotse stijging vandaan?

In elke grote Nederlandse stad vind je ze wel: trampolineparken. Sinds ongeveer tien jaar duiken ze overal op. En dat komt allemaal door twee Nederlandse ondernemers.

In het vorige decennium doken de eerste parken vol met trampolines op in ons land. „Het is een soort vervolg op de binnenspeeltuin. Het zit tussen spelen en sporten in”, vertelt Marly van Leeuwen in NOS Met Het Oog Op Morgen. Ze is ondernemer en stond met haar bedrijf Jump XL aan het begin van het succes van die trampolineparken. Dit deed ze samen met haar man Kjeld.

Veel trampolineparken in oude tennishallen

Voor wie geen kinderen heeft (of nog nooit in zo’n park is geweest): hoe ziet zo’n park er eigenlijk uit? „Het is een soort dambord van aan elkaar geschakelde trampolines”, legt de ondernemer uit. Er zijn vele tientallen parken in Nederland en die zijn allemaal vrij ruim. „De eerste hallen werden in oude indoor tennishallen gemaakt. Als je dat helemaal vol legt met trampolines, heb je best wat ruimte.”

Hartstikke leuk natuurlijk, binnen spelen. Maar het is voor kinderen nog beter om buiten in beweging te komen. Metro legde eerder al uit hoe je je kinderen naar buiten krijgt.

Springen is gezond

Van Leeuwen stapt zelf ook geregeld op een trampoline. „Het is ontzettend leuk, echt leuker dan je denkt. Doordat je beweegt en niet hard neerkomt, heeft het een bijzonder lichamelijk effect, je wordt er gelukkig van.” Als volwassene is het natuurlijk wel belangrijk dat je de kinderen om je heen goed in de gaten houdt.

Trampolinespringen is dus niet alleen recreatief, het is ook hartstikke sportief. Je krijgt er een goede conditie van en het is goed voor je lymfesysteem en je mentale gesteldheid. Het wordt ook wel een ‘low-impact workout’ genoemd, wat betekent dat het weinig belasting geeft op je gewrichten.

Eerste trampolineparken verschenen in Amerika

De opkomst van trampolineparken ging moeizaam. De Amerikaanse turner George Nissen bouwde in 1934 de eerste trampoline. Het werd langzaam populair, waarna in 1959 het eerste park opende in San Diego. Veel Amerikaanse steden volgden, maar de parken moesten de deuren ook snel weer sluiten. Door veel ongevallen durfden ondernemers het risico niet aan.

In Nederland ging het opzetten ervan wat makkelijker. „Een vriend van ons is producent van binnenspeeltuinen. Hij kwam met het idee, omdat het in Amerika al heel erg groot was. Toen kende Europa het nog niet.” Ze springen daarmee goed in op de ontwikkeling dat steeds meer speeltuinen dreigen te verdwijnen. Metro legde eerder al uit hoe dat komt.

Nederland heeft een aantal bijzondere trampolineparken. In Hilversum zit er een in een voormalige kerk. En in Groningen vind je sinds 2018 de grootste van Europa. Trampolinespringen is voor kinderen overigens goed voor de motorische ontwikkeling. Je kunt jezelf ook veel bijzondere trucs aanleren.

Vorige Volgende

Reacties