‘Als het maar gezond is’? Deel van de ouders heeft voorkeur voor geslacht van baby

Als het je gegeven is dat je zwanger kunt worden, hoop je natuurlijk vooral dat je een gezond kind op de wereld zet. Jongen, meisje, het maakt allemaal niet uit, toch? Uit onderzoek blijkt iets anders. Ruim een kwart van de Nederlandse ouders heeft wél een voorkeur qua geslacht.

Is je kind geboren en vraag je je af hoeveel kinderbijslag je per kwartaal krijgt? Dat zetten we eerder voor je uiteen.

Deel van ouders heeft voorkeur voor geslacht van baby

Made For Moments deed onderzoek naar het hebben van een voorkeur voor het geslacht van je baby. 28,4 procent van de ouders gaf aan dat zij bij een of meerdere kinderen wel een voorkeur hadden. Van de (aanstaande) ouders die een voorkeur hadden, hoopte veruit de meerderheid, namelijk ruim 73 procent, op een meisje. Wel moet daar een kleine kanttekening bij geplaatst worden: dat zou verklaard kunnen worden door het feit dat vooral vrouwen meededen aan het onderzoek.

73 procent van de mensen met een voorkeursgeslacht had die wens al bij hun eerste kindje. Bij 28 procent ontstond die wens toen er een tweede kindje op komst was. Een derde van de stellen kreeg echter een kind dat niet van het ‘gewenste’ geslacht was.

En waarom mensen dan zo graag een meisje of juist een jongen willen krijgen? Voor een deel van de ouders hadden zij nog geen kind van dat geslacht en wilden ze bijvoorbeeld het bekende Koningskoppel hebben (een jongetje en een meisje). Een ander deel van de ouders had zelf een broer of juist een zus en gunt hun kind dat ook. Een kleiner deel had een praktische reden: ze hadden voor dat specifieke geslacht al een naam bedacht.

