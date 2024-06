Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tandarts deelt opvallende vervanger voor kauwgom tegen slechte adem

Als het om mondhygiëne gaat, weten we inmiddels dat we onze tanden twee keer per dag moeten poetsen en moeten flossen. Maar soms bekruipt ons een slechte adem. Daar heeft een tandarts een opvallende remedie voor.

Buiten de ‘klassieke’ stappen als tandenpoetsen die ervoor zorgen dat je een frisse adem hebt, zijn er ook natuurlijke remedies die je kunt nemen.

Natuurlijk tegen slechte adem

Want wist je dat het eten van een appel als vervanger voor kauwgom en pepermuntjes tegen frisse adem kan werken? Althans, dat is wat tandarts Tim Bradstock-Smith aanbeveelt via Metro UK. Zo houdt een ‘apple a day’ niet alleen ‘the doctor away’, zoals het Engelse spreekwoord luidt, maar ook de tandarts.

Hoe zit het? De natuurlijke, knapperige textuur van een appel werkt volgens Bradstock-Smith als een natuurlijke tandenborstel en helpt om overtollige etensresten en tandplak van het tandoppervlak en de tandvleesrand te ‘schrobben’.

Kauwen op een appel

Kauwen op een appel verhoogt daarnaast de speekselproductie, „waardoor voedseldeeltjes en bacteriën worden weggespoeld en het risico op tandbederf en tandvleesaandoeningen wordt verminderd”, aldus Bradstock-Smith.

En appels zijn rijk aan vitamines die cruciaal zijn voor het behoud van gezond tandvlees. „Ze bevatten ook antibacteriële eigenschappen die de groei van bacteriën, die gaatjes en een slechte adem veroorzaken, kunnen tegengaan”, voegt Bradstock-Smith toe.

In tegenstelling tot veel bewerkte voedingsmiddelen, bevatten appels natuurlijke suikers „die minder bijdragen aan tandbederf als ze met mate worden gegeten. Hoewel appels licht zuur zijn, is hun zuurgehalte veel lager dan dat van veel ander fruit en frisdrank, waardoor ze een veiligere optie zijn voor het tandglazuur,” legt Bradstock-Smith uit.

Gezond

En tot slot kan het kauwen op een appel ook helpen om de bloeddoorstroming te bevorderen, wat op zijn beurt het risico op tandvleesaandoeningen kan verminderen.

Wil je nog steeds kauwgom kauwen? „Het maskeert misschien tijdelijk geurtjes, maar het kan de mond soms uitdrogen waardoor een slechte adem op de lange termijn verergert.” Tot slot zijn appels een gezonde snack die rijk is aan vitamines en vezels, wat goed is voor de algehele gezondheid.

