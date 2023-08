Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Muffe geurtjes uit kleding krijgen, zónder wasmachine? Dit is de truc

Wellicht ken je de worsteling. Soms krijg je bepaalde geuren niet uit jouw kleding of zijn specifieke kledingstukken niet geschikt voor de wasmachine, maar trekken er wel vieze geurtjes in. Blijkbaar is daar een makkelijke, en alcoholische, truc voor.

Niet ieder kledingstuk is geschikt voor de wasmachine. Maar ook dan ontkom je er niet aan dat er na een tijdje toch een bepaald luchtje in de kleding kan gaan zitten. Ook bij stinkende schoenen of muffe matrassen is dit aan de orde. Overigens schreef Metro eerder over dit huishoudelijke middeltje dat eveneens de geurtjes uit jouw matras of andere meubelstukken krijgt.

Vodka tegen muffe geurtjes in kleding

Maar voor de muffe geurtjes in kleding is er nog een andere truc. Namelijk: vodka. Een mengsel van water en vodka op jouw kleding sprayen zou namelijk dé manier zijn om de boel weer fris te krijgen.

Tiktokster Peeggy Bolton en styliste Ranya Batal delen hun slimme truc op social media. En zij gebruiken gewoon de goedkoopste vodka uit de winkel. Ook modeontwerpster Nanook Cools bevestigt de truc aan het Belgische HLN.

Niet op alle kledingstukken

Vul een spuitfles voor de helft met voda en de andere helft met water. Even schudden en daarna spray je het goedje op het kledingstuk. Volgens de modekenners is het raadzaam om de kleding daarna een nachtje buiten te laten hangen. En hoe kouder het buiten is, hoe beter het resultaat. Cools leerde deze truc uit de theaterwereld. „Soms heb je ook kledingstukken, zeker kostuums van artiesten, die niet geschikt zijn voor in de wasmachine. Ook op fotoshoots waarbij modellen in de kledingstukken zweten, wordt dit trucje geregeld toegepast.”

Door de ontsmettende werking van alcohol gaan de bacteriën die de geur veroorzaken dood. De geur van bijvoorbeeld zweet wordt daardoor geneutraliseerd. Cools benadrukt dat je het mengsel niet voor alle kledingstukken hoeft te gebruiken. En textielexpert Katrien Janssens beaamt dat. „De vodkatruc is zeker niet geschikt op alle textielvezeltypes en gekleurd textiel.” Vodka over jouw alledaagse t-shirts besprenkelen, doe je dus maar beter niet.

Trucje voor herfst- of winterjas

„Zo kunnen stoffen als zijde, satijn en leer eventueel slecht reageren op de alcohol. Kleding in felle of donkere kleuren worden mogelijk ook minder mooi als je vodka erop gebruikt.” Het verstuiven van de vodka is overigens ook van belang. Anders blijven er grote ronde vlekken achter. Maar de vodkatruc toepassen op een speciale herfst- of winterjas, die niet direct in de wasmachine kan, moet zeker lukken.