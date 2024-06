Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Influencer dwarrelt rond op iconisch, maar verboden, strand op Sardinië: inwoners lappen haar erbij

Grote verontwaardiging onder inwoners van het Italiaanse eiland Sardinië. De populaire vakantiebestemming werd ook bezocht door een in Dubai woonachtige influencer die lak had aan de regels en waarschuwingen die gelden bij een iconisch strand.

Op het roze strand, oftewel Spiaggia Rosa, gelden al tientallen jaren regels voor toeristen. De influencer deelde vrolijk een reeks foto’s en video’s van de escapade op sociale media en kreeg, nadat inwoners er lucht van hadden gekregen, een boete van 1.800 euro.

Regels op Spiaggia Rosa

De Braziliaanse influencer ‘Rogeria’ die in Dubai woont, arriveerde per boot aan de oever van Spiaggia Rosa. Het roze strand bevindt zich op het Italiaanse eiland Budelli in het noorden van Sardinië. Ze negeerde naar verluidt alle verbodsborden, volgens Italiaanse media.

Hoe zit het eigenlijk met de regels op het roze strand? Toeristen mogen sinds de jaren 90 niet meer op het strand lopen, meldt The Guardian, waar vaak zand wordt gestolen, en niet meer in zee zwemmen, maar ze mogen het eiland overdag wel per boot bezoeken en over een pad achter het strand lopen om de omgeving te bewonderen.

Influencer beboet

In één van de video’s zoomt de influencer in op haar voetafdrukken in het zand op de melodie van La Vie en rose van Édith Piaf dat op de achtergrond speelt.

De overtreding, die onlangs plaatsvond, leidde tot verontwaardiging onder inwoners op Sardinië, waardoor agenten van de kustwacht een nader onderzoek instelden. Ze traceerden de vrouw al snel in Dubai en hebben haar de boete van 1.800 euro opgelegd, waarvan een deel voor het overtreden van het verbod en het grootste deel voor het aan boord gaan van een schip dat geen toegangsvergunning voor Budelli had.

Roze strand

De vrouw huurde de boot, maar de eigenaar van het verhuurbedrijf zou niet hebben geweten dat ze van plan was om ermee naar het eiland met het roze strand te varen. Of de vrouw excuses heeft aangeboden, is niet duidelijk. Haar Instagram-account is na de controverse afgeschermd. Ook is het niet duidelijk of er door haar toedoen schade is ontstaan aan het strand.

