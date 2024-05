Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze hack is een stinkende prullenbak verleden tijd

Een prullenbak mag in de badkamer en keuken niet ontbreken, maar het nadeel is dat het nare en onfrisse geurtjes in huis kan afgeven. Vooral tijdens de zomer kan dit een nijpend probleem zijn. Wat kun je doen tegen een stinkende prullenbak?

Eerder deelde Metro een aantal ultieme schoonmaaktips die je leven een stuk gemakkelijker maken, zonder dat je daarvoor dure chemische goedjes nodig hebt.

Zo ga je een stinkende prullenbak tegen

De meest voor de hand liggende tip tegen een stinkende prullenbak is om ervoor te zorgen dat het niet te lang duurt voordat de vuilniszak wordt vervangen. Hoe langer een zak staat, hoe groter de kans is dat het gaat schimmelen en rotten (en dus stinken). Regelmatig vervangen moet je ook vooral blijven doen, maar er is dus wel een tip om het extra fris te houden. Moet je te vaak een halflege zak weggooien? Koop dan een kleinere prullenbak.

Op het TikTok-account van Jetlag Remedy, een professionele schoonmaakservice, staan de beste schoonmaaktips van het bedrijf. Eén daarvan is het gebruik van een wattenstaafje tegen een stinkende prullenbak. Hoe het werkt? Nou, volgens één van de schoonmaaksters hoef je hem slechts onder te dompelen in geurloze olie. Als je het wattenstaafje dan op de bodem van de vuilnisbak legt, blijft het volgens haar fris ruiken. Ze benadrukt wel dat de prullenbak nog steeds minstens één keer per week moet worden geleegd.

Overige tips tegen nare geurtjes door de prullenbak

Overigens zou making soda op de bodem van de prullenbak ook werken. Dit zou vieze geurtjes namelijk moeten absorberen. Een andere tip is om ook de prullenbak regelmatig schoon te maken, dat wordt nogal eens vergeten. Dit kun je het beste doen met een scheutje bleekwater. Wees er wel voorzichtig mee, want het is sterk spul. Pak je prullenbak in ieder geval één keer per maand aan, maar het liefst doe je het natuurlijk vaker.

