Hoe spreek je Mallorca en Lloret de Mar uit? Deze vakantiebestemmingen spreken mensen het vaakst verkeerd uit

Is het Albuveera of Albufijra? En Geenooa of Djenoa? Best moeilijk, om die vakantiebestemmingen in het buitenland goed uit te spreken. Hoog tijd om daar duidelijkheid in te scheppen, zodat je de plank niet misslaat als je deze zomer op vakantie gaat. Dit zijn de grootste uitspraakfouten (en zo doe je het wel goed).

Eerder zette Metro de grootste uitspraakfouten als het gaat om merknamen en etens- en drinkwaren op een rij. Ook daar struikelen Nederlanders nogal eens over, want is het nou ‘Naik’ of als ‘Naiki’? Deze uitspraakfouten werden, net als die rondom de vakantiebestemmingen, onderzocht door online leerplatform Preply. Ook interessant: 18 woorden die mensen stelselmatig verkeerd uitspreken.

Deze vakantiebestemmingen spreken Nederlanders doorgaans verkeerd uit

Volgens Preply gaan Nederlanders het vaakst in de fout met Spaanse plaatsen. Misschien wel de bekendste uitspraakfout is bij Mallorca. Dat is Majorca en niet als Mal-lor-ca. Daarnaast moet je Sevilla uitspreken als ‘Sevieja’ en niet als ‘Sevilja’. Ook Marbella is een struikelblok. Nederlanders spreken het doorgaans uit als ‘Marbelja’, terwijl het ‘Marbeeja’ moet zijn. Kortom: met die dubbele L in het Spaans gaat het geregeld mis.

Ook met Franse steden hebben ‘we’ moeite. Zo weet lang niet iedereen dat je Cannes uitspreekt als ‘Can’. Dijon hoor je vaak uitgesproken als ‘Diejon’, maar dat moet ‘Diezjon’ zijn. Ook met Lyon hebben Nederlanders het moeilijk. Dat spreek je uit als ‘Ljon’ en niet als ‘Liejon’. Handig als je deze zomer indruk wilt maken op de Fransen.

Tot slot zijn we ook zeker niet foutloos als het om plaatsen in Italië en Portugal gaat. Albufeira ken je ongetwijfeld als de plek die favoriet is onder dorstige jongeren. Niet veel mensen verwachten dit, maar ook die plaats wordt consequent verkeerd uitgesproken. Het is namelijk ‘Albufijra’ en niet ‘Albuveera’. Ook de Italiaanse stad Genoa lijdt onder de Nederlandse uitspraak. Het is namelijk niet ‘Geenooa’, maar je zegt ‘Djenoa’.

