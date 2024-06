Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drinkwater wordt mogelijk duurder, hoe kunnen we net als de Belgen minder verbruiken?

Drinkwater zou in de toekomst weleens duurder kunnen worden bij een hoger verbruik. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) laat onderzoek doen naar de mogelijkheden van verschillende tarieven om mensen aan te sporen zuiniger te zijn met water. In België hebben ze dit al en onze zuiderburen gaan veel zuiniger om met water. Hoe kunnen we net als de Belgen minder water verbruiken?

De resultaten worden dit najaar verwacht, waarna het nieuwe kabinet er een besluit over moet nemen. De minister ziet twee manieren om dit te gaan doen, via aparte tarieven die drinkwaterbedrijven zelf hanteren of via de belasting op leidingwater. Beide opties hebben voor- en nadelen, schrijft Harbers, die momenteel door zijn ministerie worden onderzocht.

Het kabinet had eerder al het doel het drinkwatergebruik de komende jaren fors te verminderen, om te voorkomen dat in droge periodes tekorten ontstaan. Gemiddeld gaat er nu per Nederlander dagelijks 134 liter doorheen. Dat moet in 2035 zijn teruggebracht naar 100 liter.

Dubbeltarief in België voor drinkwater

In een brief aan de Tweede Kamer wijst Harbers erop dat buurland België al twee tarieven kent voor drinkwater, een basis- en een comforttarief. „Hier waarborgt het basistarief de betaalbaarheid voor het basisgebruik, terwijl het comforttarief een prikkel geeft om minder te gebruiken.”

Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij vertelt bij Spraakmakers op NPO Radio 1 over het dubbeltarief in België dat al sinds 2016 bestaat. Ze legt uit dat Belgen heel zuinig zijn met water. Onze zuiderburen zitten al op 80 liter per dag, terwijl hier wordt gestreefd naar 100 liter.

Wat een slok op een borrel scheelt, is dat het in Vlaanderen verplicht is om bij nieuwbouwhuizen regenwater op te vangen om dat te gebruiken voor de toilet en wasmachine. Dit is Nederland op dit moment niet wettelijk toegestaan. Ook werken campagnes volgens Smet goed.

Hoe kun je water besparen?

Korter douchen is volgens Harbers de snelste route naar een lager waterverbruik. Van die 134 liter die de gemiddelde Nederlander dagelijks verbruikt, spoelt ruim 40 procent weg via het doucheputje. Ook een waterbesparende douchekop kan daarbij helpen. Gemiddeld douchen Nederlanders zo’n acht minuten. Dat klinkt misschien niet heel lang, maar toch is het beter om een douchebeurt op maximaal vijf minuten te houden. Nog eens 30 procent van het water wordt gebruikt om de wc door te spoelen. Daarvoor zou regenwater of opgevangen douchewater als alternatief kunnen dienen.

Dit zijn nog wat andere tips voor het besparen van water:

Draai de vaatwasser en wasmachine op het ecoprogramma.

Geef in de zomer je plantjes pas in de avond water, want overdag verdampt veel al gelijk door de zon.

Zet de kraan nog niet aan als je je handen nog aan het inzepen bent voor het wassen.

Kies voor watervriendelijke spelletjes in de tuin. Heb je water over van het groenten wassen? Of water opgevangen van het douchen? Dat kan dienen voor zwembadjes of waterspelletjes.

Hergebruik servies, zodat je minder hoeft af te wassen (of de vaatwasser hoeft te gebruiken). Een glas water of appelsap kun je best meerdere keren gebruiken.

Wacht totdat de wasmachine echt vol zit en draai dan één grote was, in plaats van drie kleine.

Vorige Volgende

Reacties