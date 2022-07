Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Taal: 18 woorden die mensen stelselmatig verkeerd uitspreken… jeuk!

De één maakt het als het om taal gaat niets uit, dan ander krijgt er jeuk van. Heel veel jeuk. Verkeerd uitgesproken woorden, daar gaat het om. Van die simpele termen die al-tijd verkeerd worden gezegd.

Iemand die daar de ander steevast op wijst zal het de nodige vriendschappen hebben gekost… Je weet wel: „De enigste bestaaaat niet! Er is maar één enige.” De ander waardeert het en neemt het aan.

Niet verkeerd uitgesproken woorden dus… Heb je geen zin om de taalkundige les gelezen te worden, klik dan nu op het kruisje op je scherm waardoor dit artikel dírect verdwijnt. Denk je ‘interessant, welke woorden worden vaak gecorrigeerd?’, scroll dan vooral verder.

20 verkeerd uitgesproken woorden in de taal

1. Espresso

Ongeacht of je geheel bewust (expres) richting dat koffie-apparaat loopt, je noemt zo’n bakkie nog steeds eSpresso – en dus niet eXpresso.

2. Avocado

Het woord avocado telt maar één d en die staat bijna aan het einde. Kijk nog maar eens goed: aan het begin is er met de beste wil van de wereld geen d te vinden. Kortom: mensen die advocado zeggen, dat is klaar nu.

3. Paprika

Misschien had iedereen er ooit moeite mee als je je moeder om chips vroeg. Als er papprika gestaan had, had je het terecht zo uit mogen spreken, maar totdat die extra p erbij komt, spreken we het uit als paaaa-prika.

4. Medaille

Het is altijd even grinniken (of huilen) als bij een hardloopwedstrijd iemand over de finish komt en er ‘een mooie medalje’ wordt uitgereikt. Het is echter toch echt een meda-je – die ll-en worden in de uitspraak een j.

5. Porsche

Als je er dan eentje kan betalen, spreek het dan op z’n minst goed uit. Het is een porsje, geen porsj.

6. Vanille

Zie medaille.

7. Sowieso

Spreek je sowieso niet uit als zo-wie-zo.

8. Euro

Geen uuro’s. We wonen immers ook niet in Uuropa.

9. Puzzelen

Wie ooit begonnen is met van die u een lange u (puuuuu-zelen) te maken, zou bij wijze van spreken voor straf z’n hele leven puzzels van 1500 stukjes van alleen maar luchten moeten maken. We overdrijven graag.

10. Identiteit

Vertoont gelijkenissen met de avocado – het verschijnsel dat sommige mensen hier letters lijken te zien die in werkelijkheid niet bestaan. Mensen die dit uitspreken als ‘indentiteit’ dus.

Toentertijd lastig dingetje in de taal

11. Toentertijd

Soms hoor je zelfs ‘toendestijds’, maar helaas, ook dat rekenen we niet goed. Net als toendertijd niet door de ballotagecommissie komt: het is namelijk echt toentertijd.

12. Koningin

Veel mensen geven hun dialect de schuld van het feit dat ze dit danwel als koninnin of als konigjin uitspreken. Godzijdank leidt de uitspraak tot Koningsdag voor aanzienlijk minder ophef dan Koninginnedag al die jaren deed.

13. Normaliter

Klemtoon-dingetje: die hoort niet op de LI, maar op de MA. NorMAliter dus.

14. Auto

Tja, deze leidde net niet tot een fysiek handgemeen op de redactie, waarbij de stemmen voor auto het uiteindelijk wonnen van de handen die de lucht ingingen voor ooto.

15. Symptoom

Aan het eind pronkt niet voor niets een ‘m’ – een driepoot. Dus waarom bepaalde mensen daar symptoon van maken, blijft een raadsel. ‘Symtoon’ is natuurlijk ook fout.

16. Restaurant

Het is een Frans woord, dus die t aan het einde mag je inslikken. En nee, als je uit een dialectprovincie komt, is het ook geen excuus om de t eraan te plakken.

17. Enige

Wie in dit woord een ‘s’ en een ‘t’ kan vinden, mag het zeggen (en gelijk door naar de opticien). Als je net als de meeste stervelingen tot de conclusie komt dat het woord enige geen ‘s’, noch een ‘t’ bevat, dan spreek je ze dus ook niet uit. Bovendien – zie bovenaan – bestaat het niet.

18. Zeven

Alleen Jort Kelder mag legitiem ‘zeuven’ zeggen.

Succes met de taal! En anders kun je de quiz 10 voor Taal altijd nog een keer terugkijken natuurlijk.