Dit is een simpele oplossing voor het fatbike-probleem, volgens een techexpert

Het regent klachten over fatbike-gebruikers die gevaarlijk gedrag in het verkeer vertonen. Maar de overlast van opgevoerde fatbikes waar iedereen de mond vol van heeft, is makkelijker aan te pakken dan gedacht. Dat zegt een techexpert.

Dat het verkeer onveiliger wordt voor fietsers, heeft deels met fatbikes te maken. Uit cijfers van Veiligheid NL blijkt ook dat het aantal ongelukken waarbij jongeren op fatbikes betrokken zijn, toenemen. Onlangs bleek al dat er opvallend veel fietsers onder de verkeersdoden waren vorig jaar, deels te wijten aan het aantal e-bikes. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike dan ook ‘geen goede zaak’, vertelde hij eerder aan Metro. De overlast van fatbikes wordt vooral veroorzaakt door opgevoerde fatbikes, die erg hard gaan.

Expert pleit voor verbod op illegale fatbike

Bram van Dijk, tech-expert bij het platform Bright, zegt tegen EenVandaag dat het fatbike-probleem simpel en doeltreffend is op te lossen. „Verbied de verkoop van illegale fatbikes, geef iedere bestuurder van zo’n illegale fatbike – opgevoerd of niet – een boete en neem de fatbike in beslag.”

In illegale fatbikes zitten motoren van 750 watt, waarmee je snelheden tot 50 kilometer per uur haalt. Een e-bike mag officieel maximaal 25 kilometer per uur met een motor van 250 watt. Volgens Van Dijk zorgen bestuurders van opgevoerde fatbikes dat het niet opvalt door er een stickertje van 250 watt op te plakken. Ook als de antidumpingheffing uit China niet betaald is, wordt een fatbike gezien als illegaal.

Opvoersets

„Zolang je de invoer van illegale fatbikes niet aanpakt, is het dweilen met de kraan open”, zegt ook Niels Willems van de Nederlandse fatbike-producent Brekr.

De politie controleert fatbikes met 250 rollerbanken verspreid over het land. Willems stelt dat dit veel mankracht kost en weinig resultaat oplevert. Hij pleit daarom voor een algemeen verbod op opvoersetjes. Deze zijn niet strafbaar, zolang ze maar niet gebruikt worden. „Dat gaat binnenkort veranderen, want de overheid wil die setjes gaan verbieden.”

Op de fatbikes die hij verkoopt, is het gebruiken van opvoersets geblokkeerd. Maar bij illegale fatbikes is dat volgens hem veel eenvoudig. „Je kunt er dus maar beter voor zorgen dat opgevoerde fatbikes helemaal niet op de markt terechtkomen.”

