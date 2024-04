Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Slagter boos op PVV-Kamerlid: ‘Belediging’

Volgens PVV-Kamerlid Martine van der Velde is de NPO ‘een nutteloos ding’. Dat zei ze gisteren tijdens een debat tussen de formerende partijen. NSC schrok van die uitspraak en ook Jan Slagter, die gisteravond aanschoof bij Op1, bijt van zich af.

De PVV zou van de NPO af willen, waar andere partijen, zoals dus NSC, juist het belang van de omroep inzien. „Wij zien de NPO als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegenaan gesmeten wordt”, was de mening van het PVV-Kamerlid.

Jan Slagter over PVV-Kamerlid: ‘Belediging’

Dat stuit Jan Slagter tegen de borst, gezien hij de baas is van Omroep MAX, wat onder de NPO valt. In de begroting zou staan dat de NPO en NOS zo’n 250 miljoen euro moeten krijgen. Slagter noemt dat die twee partijen een vast bedrag krijgen en zij zich niet hoeven in te tekenen. „Daar zie je al dat Kamerleden enorme fouten maken, de één spreekt over 1 miljard euro, terwijl het in totaal om 900 miljoen gaat, kun je gewoon googelen”, spreekt hij uit.

„Maar wat ik net hoorde van mevrouw Van der Velde van de PVV, ‘nutteloos’, dan word ik echt wel boos. Er zijn, zeker op het Mediapark, duizenden mensen iedere dag bezig om ervoor te zorgen dat er iedere dag weer prachtige programma’s zijn. Ja, er is wat misgegaan, dat zal ik zeker niet bagatelliseren. Maar er gaat ook heel veel goed”, zegt de omroepbaas.

Slagter noemt dat ‘het’ iedere keer weer ‘naar boven wordt gehaald’. Met ‘het’ verwijst hij naar het grensoverschrijdend gedrag en de misstanden bij de NPO. „Er gaan duizenden mensen met plezier naar hun werk elke dag. En als ik dan dit Kamerlid hoor over ‘nutteloos’, dan is dat echt een belediging.”

‘Belang van publieke omroep enorm’

Op1-presentator Jort Kelder zet het rapport-Van Rijn even terzijde, maar vraagt zich meer af of er „belastinggeld, geld van ons allemaal, naar Heel Holland Bakt” toe moet. Fleur Gräper, staatssecretaris van Cultuur en Media, ook aanwezig in de talkshow, noemt dat de publieke omroep juist van enorme waarde is. „Als waakhond van onze democratie, omdat ze ons scherp houden. Zeker in deze tijd met AI is het ongelooflijk belangrijk dat je een plek hebt waar je betrouwbare informatie kunt halen”, bepleit zij.

Daarnaast zorgt de publieke omroep er volgens haar voor dat je „in elkaars omgeving kunt kijken”. „Vooral de minderheden in de samenleving: die zullen nooit aandacht krijgen bij een commerciële partij. Wat ook van belang is: nieuws toegankelijk maken voor mensen die doof of blind zijn. Dat soort vormen kunnen alleen maar op een publieke omroep”, aldus Gräper.

Wel noemt de staatssecretaris dat vrijwel alle partijen, op de PVV na, wél het belang van de publieke omroep inzien.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

