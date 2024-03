Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek toont aan: dit is waarom je labrador te dik is

Ze zijn ontzettend lief en hondstrouw, letterlijk. Maar qua uiterlijk zijn ze niet de meest atletische honden. We hebben het over labradors. Heb je je ooit weleens afgevraagd waarom een labrador zo makkelijk aankomt in gewicht? Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge hebben daar nu een antwoord op gevonden. Wat blijkt? Een genetische mutatie staat aan de basis van overgewicht bij deze geliefde viervoeters.

De onderzoekers hebben ontdekt dat het te maken heeft met het zogenoemde POMC-gen, dat een grote rol speelt bij het gevoel van honger en bij energieverbruik. Het gen zorgt er namelijk voor dat de hersenen een signaal afgeven dat je honger hebt, ook als eten op dat moment niet per se nodig is.

Minder calorieën verbranden

En dat niet alleen: honden met dit gen verbranden ook minder calorieën. Dat komt omdat het signaal dat de hersenen afgeven ook zegt dat je rust moet nemen. Aan de ene kant krijgt je hond dus het signaal om meer te rusten, aan de andere kant vertelt het brein dat meer eten nodig is om meer energie te krijgen.

Uit het onderzoek blijkt dat deze genetische mutatie bij zo’n 25 procent van de labradors aanwezig is. Volgens de onderzoekers zorgt de combinatie van de signalen die dit gen afgeeft ervoor dat sommige labradors makkelijk overgewicht kunnen krijgen.

Wees streng voor je labrador

In het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances waarschuwen de onderzoekers hondenbezitters. Die moeten volgens hen streng zijn als het gaat om het voeren en het trainen, anders bestaat de kans dat het gewicht van hun trouwe viervoeter alleen maar toeneemt.

Ze raden baasjes aan om de voedselinname van hun labrador beter te verspreiden over de dag én ook tijdens de maaltijden zelf. Hondenbezitters doen er volgens de onderzoekers goed aan om het eten bijvoorbeeld te verspreiden door de tuin zodat de hond op zoek moet gaan naar zijn eten en het langer duurt voordat het eten op is. Dit zou helpen bij het stillen van de honger, omdat de voedselinname dan verspreid is over een langere periode.

