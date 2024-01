Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Surinaamse politie verspreidt opsporingsbericht voor Bouterse

De Surinaamse politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Desi Bouterse. De oud-president is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de Decembermoorden, maar is op de vlucht geslagen. Hij staat nu met foto en persoonsgegevens op de politiewebsite.

ANP

