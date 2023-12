Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn collega loopt op werk volledig de kantjes ervan af, moet ik dat melden?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Justin (42) wiens collega de kantjes eraf loopt op het werk.

„Ik werk op een financiële afdeling van een grote overheidsinstantie. Een afdeling waar heel wat mensen rondlopen en in het gehele bedrijf zijn honderden werknemers. Een drukke bedoeling dus.

Werknemer in groot bedrijf

Ligt de werkdruk heel hoog? Soms wel, soms niet. We kennen drukke periodes, maar zitten zeker niet overspannen achter onze computers. Ik werk voor een goede werkgever. Mijn cao is goed geregeld, ik krijg een riant salaris en heb genoeg vakantiedagen. Persoonlijk heb ik niet veel te klagen.

Ik werk regelmatig samen met een collega van mij. Hij vervult eenzelfde soort functie en werkt al wat langer bij het bedrijf dan ik. Hij is amicaal, een tikkeltje ‘popie jopie’ op de werkvloer en staat bekend als de joviale gast van onze afdeling. Hij haalt koffie, maakt overal een babbeltje en heeft in vergaderingen ook regelmatig wat te zeggen.

Collega doet weinig

Omdat ik nauw met hem samenwerk, zie ik ook wat voor werkzaamheden hij verricht. En dat zijn er bijzonder weinig, ben ik achter gekomen. Hij delegeert veel werk, heeft het constant ‘druk’ en ‘weinig tijd’ en weet de boel goed naar zijn hand te zetten. Daarnaast werkt hij veel thuis, komt hij regelmatig later op kantoor of gaat hij eerder weg. Wel altijd onder het mom dat hij nog afspraken heeft of andere dingen voor werk moet doen.

Het begon mij op te vallen omdat ik met hem samen aan een specifieke opdracht werkte. Ik kwam erachter dat het grootste deel door mij zelf was verricht. Wat hij nu precies gedaan had, kon ik niet echt achterhalen.

Kantjes ervan af lopen

Zoals dat vaak in grote bedrijven gaat, word je niet voortdurend in de gaten gehouden. Daarnaast lijkt deze gast overal mee weg te komen. Andere collega’s, zeker de vrouwen, lopen met hem weg. En mijn bazen letten veel meer op de eindresultaten dan ieders persoonlijke werk.

Toch schroomt deze collega niet om hier en daar met de eer te strijken. Daarnaast vraag ik mij regelmatig af of zijn absentie wel geoorloofd is. Tijdens een bedrijfsborrel grapte hij dat hij op maandag toch moeiteloos vrij kan nemen. En laatst vertelde hij tegen mij dat hij om salarisverhoging ging vragen, wat ik met verbazing aanhoorde.

Dilemma: Wel of niet zeggen?

Zoals je hoort is mijn irritatielevel behoorlijk gestegen. Ik stoor me aan het feit dat deze collega de kantjes ervan af loopt en overal mee lijkt weg te komen. Maar nu vraag ik me af: ‘Wat moet ik hiermee?’. Leg ik zoiets voor aan mijn bazen of laat ik hem z’n gang gaan? Ergens voelt het ook wel een beetje als ‘klikken’ als ik mijn beklag doe bij mijn leidinggevenden. Maar toch vind ik de huidige situatie ook niet eerlijk. Zijn lakse gedrag wordt namelijk beloond en dat terwijl er ook veel collega’s zijn die echt hard hun best doen. Wat zouden jullie doen met een collega als deze?

