Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rusland meldt fatale aanval op ‘buitenlandse militanten’ Oekraïne

Rusland zegt dat het een dodelijke aanval heeft uitgevoerd op „buitenlandse militanten” in de Oekraïense stad Charkiv. Er zijn volgens het Russische ministerie van Defensie meer dan zestig doden gevallen.

„De strijdkrachten van de Russische Federatie voerden in de avond van 16 januari een precisieaanval uit op een tijdelijke locatie van buitenlandse militanten in de stad Charkiv”, staat in een verklaring van Defensie, dat geen bewijs deelde. De groep militanten bestond volgens het ministerie met name uit „Franse huurlingen”.

Lokale functionarissen zeggen dat een woongebied in het centrum van Charkiv dinsdag werd getroffen door twee Russische raketten. Zij melden zeventien gewonden. Er zijn volgens de regionale gouverneur meerdere woningen verwoest en in de omgeving staan volgens hem geen militaire doelen.

Charkiv, de op na grootste stad van Oekraïne, ligt dicht bij de grens met Rusland en wordt geregeld aangevallen. De stad was aan het begin van de oorlog maandenlang bezet door Russische troepen.

ANP

Reacties