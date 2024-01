Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van zilvervisjes in de badkamer? Zo komt het, dit kun je er tegen doen

Help, een grote stijging: zilvervisjes dringen Nederlandse badkamers binnen. „De beestjes zijn dol op badkamers.” Hoe komt dat eigenlijk en wat kun je ertegen doen?

Het aantal meldingen van zilvervisjes in huis stijgt flink. In december namelijk met 22 procent ten opzichte van vorig jaar in diezelfde maand. Vooral in de zomermaanden pieken de zoekopdrachten op Google rondom het bestrijden ervan. Dat constateert Saniweb.

De badkamerspecialist onderzocht de zoektermen rondom ongedierte in de badkamer. Wat blijkt: zilvervisjes zijn een opkomend probleem in Nederland. Afgelopen december werd er ruim 35.000 keer gezocht en dat was dus veel meer dan een jaar eerder.

Zilvervisjes dol op de badkamer

Han Schorfhaar van Ongediertebestrijding Schorfhaar zegt dat zilvervisjes, je kent die wat viezige beestjes vast wel, vooral in badkamers voorkomen. „Ze leven van vocht, dus ze zijn dol op jouw badkamer. Maar goed nieuws: zilvervisjes zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze zijn alleen hinderlijk. Je kunt er helaas weinig aan doen om zilvervisjes in huis te voorkomen. Dan moet je eigenlijk weer terug naar de jaren voor 1970. Naar de periode waarin we nog geen isolatie gebruikten in huis”, zegt Schorfhaar.

„Zilvervisjes zijn dol op nieuwe huizen, waar de isolatie optimaal is. Doordat de isolatie zo goed is, is er minder ventilatie en blijft er te veel vocht in huis hangen.”

Het zit tussen de oren

Schorfhaar merkt de laatste jaren ook een stijging van het aantal meldingen van zilvervisjes in huis in de herfst en winter. „Terwijl zilvervisjes niet ineens vaker voorkomen in de winter. Het zit bij de mensen vaak tussen de oren. In de zomer worden er minder meldingen gemaakt, omdat we dan minder binnen zijn. Tegen het einde van de zomer komen mensen weer meer binnen en zien ze ineens beestjes door het huis lopen.”

‘Zilvervisjes zijn kannibalen’

Zilvervisjes worden bestreden door middel van een gel. „Een verbastering van een kakkerlakken-gel”, legt de ongediertebestrijder uit. „In die gel zit een middel die de beestjes aantrekt en waardoor ze uiteindelijk dood gaan. Dit trekt weer andere zilvervisjes aan, want het zijn eigenlijk kannibalen. Die beestjes eten elkaar op. Op die manier kun je met één behandeling een hele populatie uitroeien.”

Hier lees je nog enkele tips om ze bij je weg te houden.

Voorkomen beter dan genezen

Nog geen last van zilvervisjes in huis en wil je dit zo houden? Dan heeft Schorfhaar een tip: „Zorg dat je goed ventileert, door bijvoorbeeld alle deuren en ramen tegen elkaar open te zetten. Vooral in de badkamer. Dit voorkomt voor een groot deel dat jouw badkamer ook een prooi wordt voor die vervelende beestjes.”

