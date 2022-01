Je badkamer schoonmaken? Dat doe je tiptop met deze tips van TikTok

Met de lente een héél klein beetje in het zicht, mag een goede nieuwjaarsschoonmaak (straks) niet ontbreken. Met een fris huis ga je die lente uiteraard het beste in. Hier laten we je beste TikTok-hacks over schoonmaken zien. Daarbij ligt de focus op de badkamer.

Jouw badkamer blinkt straks weer volop.

6 TikTok-schoonmaaktips voor de badkamer

1. Kalk verwijderen

Kalk op je glazen douchedeur? Het is niet altijd even makkelijk weg te halen. Gelukkig heeft de Rotterdamse Poetsqueen een product gevonden wat volgens haar de meest hardnekkige kalk er zo afhaalt. Ze gebruikt een power paste met spons van Scrub Daddy.

Naast deze manier zien we ook een filmpje waarin iemand Pink Stuff gebruikt om de douchedeur schoon te maken. Let daarbij wel op dat je niet te hard over je deur scrubt, zodat er geen krassen achterblijven.

2. De gootsteen

We focussen eens niet op het afvoerputje, maar op de gootsteen zelf. In de video hierboven zie je een handige schoonmaaktip om de gootsteen in je badkamer of elke andere kamer schoon te maken.

Mix afwasmiddel met baking soda (niet te verwarren met bakpoeder). Smeer dan je gootsteen helemaal in met dit mengsel met behulp van een sponsje of afwasborstel en neem de kraan zelf ook mee. Laat het een kwartiertje intrekken. Vervolgens neem je het af met een nat sponsje en daarna een vochtige doek.

3. Reinigen van je toiletborstel

Michelle komt met maar liefst drie manieren om onze toiletborstel te reinigen. Genoeg keuze dus om te beslissen welke manier jij het fijnst vindt. Of beslis aan de hand van de schoonmaakmiddelen die je nog in huis hebt.

4. Wasmachine reinigen met vaatwastabletten

Nog meer schoonmaaktips van Michelle. Deze zijn voor de wasmachine en vooral de laatste hack is interessant. Ze maakt haar wasmachine namelijk schoon met vaatwastabletten. Gooi de volgende keer ook twee tabletten in je wasmachine en zet hem aan zodat hij weer helemaal fris is.

5. De badkamertegels

Fleur poetst haar hele badkamer in dit filmpje. Slim hoe ze haar badkamertegels poetst! Ze spuit Dasty over de badkamertegels, doet dan een schoonmaakdoekje om haar swiffer en vliegt zo over de tegels heen. Bekijk het filmpje in zijn geheel voor meer schoonmaakideeën.

6. Handschoenen schoonmaken

Tenslotte nog een algemene schoonmaaktip en na het poetsen van de badkamer heb je hem zeker nodig. Jouw handschoenen krijg je dan weer snel schoon nadat je klaar bent met je vieze wc. Dat is wel zo hygiënisch.

