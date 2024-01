Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax-icoon Muller op 85-jarige leeftijd overleden

Voormalig Ajacied en oud-international Bennie Muller is op 85-jarige leeftijd overleden. Ajax maakte het overlijden van de Amsterdammer bekend op zijn website. Muller maakte in de jaren zestig van de vorige eeuw furore bij Ajax. Hij speelde tussen 1958 en 1970 in totaal 426 officiële wedstrijden in Ajax 1, veroverde vijf landstitels met de club en drie KNVB-bekers. Hij droeg in 43 interlands het shirt van het Nederlands elftal.

ANP

