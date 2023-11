Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hekel aan schoonmaken? Het is juist goed voor je, en wel hierom

Schoonmaken: heb je het eenmaal gedaan, dan ben je jezelf weer dankbaar. Toch vinden we het lastig om ermee te beginnen. Wij herinneren je eraan waarom je juist wél van schoonmaken wil houden.

Ondanks je er soms tegenop ziet, kom je er niet onderuit. Dat geeft ook niet, want er zitten juist veel voordelen aan schoonmaken.

Drie redenen waarom opruimen goed voor ons is

De volgende redenen helpen je inzien waarom schoonmaken juist zo goed voor je is. Haal die stofzuiger alvast maar tevoorschijn!

Schoonmaken geeft rust

Een goede poetsbeurt levert niet alleen veel op voor je huis, maar ook voor je welzijn. Het zorgt namelijk voor minder stress: het verlaagt je stresshormoon cortisol.

Ook verbetert het je concentratie. Je kunt je bijvoorbeeld beter focussen op je werk thuis als je niet omringd bent door rommel. De gedachte dat je nog huishoudelijke klusjes te doen hebt, kan jou niet meer afleiden. En als je huis vies is of de luchtkwaliteit niet goed genoeg, heeft dat ook invloed op je concentratie.

Het schoonmaken zelf kan ook ontspannend zijn. Herinner jezelf eraan dat je straks weer in een mooi, fris en opgeruimd huis zit. Dat is iets wat ook een fijn gevoel geeft, je wordt er zelfs blij van! De gedachte dat het je vanbinnen ook weer rust geeft, helpt ook.

Schoonmaken is goed voor je gezondheid

Naast dat opruimen een bijdrage levert aan je welzijn, zitten er nog meer voordelen aan voor je gezondheid. Niet alleen maar op mentaal gebied, maar ook op fysiek vlak. Tijdens het opruimen beweeg je veel en dat is gezond.

Een opgeruimd huis zorgt er ook voor dat je minder snel ziek wordt, omdat je je minder snel blootstelt aan bacteriën. Ook is de lucht schoon en fris.

Schoonmaken geeft je energie

Troep leidt je af. Waarschijnlijk heb je het stemmetje in je hoofd weleens gehoord over dat je gewoon niet op die rommel moet letten of dat je het morgen écht gaat doen. Eraan denken kan al vermoeiend zijn.

Door schoon te maken ga je deze onbewuste energietrekker tegen. Daardoor houd je weer meer energie over om de dingen te doen waar je echt blij van wordt.

Schoonmaken geeft je dus rust, het is goed voor je gezondheid en het zorgt voor meer energie. Laten we de volgende keer dus eerst gaan opruimen in plaats van er elke dag over na te denken. Daarmee doe je je huis en jezelf een groot plezier!

Reacties