Man met hiv doet op Wereldaidsdag zijn verhaal: ‘Mensen denken dat ik vies ben’

Het is vandaag Wereldaidsdag. Hoewel het in Nederland al jaren de goede kant op gaat met de hiv-besmettingen, zijn de cijfers wereldwijd nog steeds schokkend. Op radiozender FunX deed een man met hiv zijn verhaal.

In totaal zijn er wereldwijd 2,6 miljoen kinderen en jongeren met hiv. De meerderheid van hen woont in Sub-Saharaans Afrika.

In Nederland daalt het aantal hiv-infecties al jaren. Wereldwijd is echter een schrikbarend toename te zien, zo zegt het Wereldaidsfonds tegen NPO Radio 1. Vooral in landen met discriminerende wetten tegen homoseksualiteit is dit zichtbaar. In 65 landen is het strafbaar.

UNICEF schrijft vandaag in een nieuw rapport dat meisjes van 10 tot 19 jaar nog altijd twee keer zoveel kans hebben om besmet te raken met hiv als jongens van hun leeftijd.

Daniel kreeg hiv door besmette naalden

De 28-jarige Daniel vertelt tegen FunX onder een gefingeerde naam over zijn leven met hiv en de vooroordelen die ermee gepaard gaan. Daniel valt op jongens, maar verborg dat lang voor de buitenwereld. Omdat de leugen aan hem knaagde, begon hij drugs te gebruiken. „Ik gebruikte naalden die ook door anderen gebruikt werden en spoot bijvoorbeeld heroïne in mijn lichaam.”

Toen hij in het ziekenhuis belandde door een overdosis, werden er aantal onderzoeken bij hem uitgevoerd. Zo ontdekte hij dat hij hiv-positief was. Door het delen van een naald raakte hij besmet het virus. Een harde klap, met bovendien grote gevolgen: Daniel moet elke dag medicatie slikken om het virus te onderdrukken.

Hoewel zijn familie hem steunt, krijgt hij ook veel te maken met negativiteit. Zo praatten mensen in zijn omgeving negatief over hem. Ook zijn veel mensen bang dat hij de ziekte kan overdragen. „Mensen denken dat ik vies ben, maar dat is niet waar. Ik ben altijd eerlijk geweest tegenover mijn partners en heb alleen seks als iedereen zich veilig voelt.”

