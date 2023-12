Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De lekkerste gerechten van restaurants die we in 2023 hebben gezien

Zo tegen het einde van het jaar blikken we graag terug op alle mooie gerechten die we in 2023 de revue hebben zien passeren. Wat zijn de spraakmakende restaurantgerechten die ons het meest zijn bijgebleven?

Metro‘s collega’s van de Culy-redactie stak de koppen bij elkaar en maakte een lijstje met absolute favorieten.

Spraakmakende gerechten van restaurants uit 2023

De vierkante croissants van Alex Scour

Zie nog maar eens aan wat anders te denken als je ze ziet opduiken in je timeline op Instagram: vierkante croissants. De croissant was al behoorlijk geliefd, maar in zo’n hip nieuw jasje werd ‘ie zo mogelijk nóg meer onweerstaanbaar.

Verantwoordelijk voor de intrede van deze hemelse creatie is de – het kan bijna niet anders – Fransman Alexandre Scour, die in Nederland resideert. Toen wij ‘m hierover interviewden, vertelde hij dat hij voorlopig nog geen eigen toko wil. Wél heeft hij inmiddels een eigen bedrijfje in handgemaakte notenboters (zoals pistachepasta); Purenut. We verwachten sowieso dat we nog veel meer van Alex gaan horen.

De chicken sandwiches van KID

Begin met de variant met honey butter en ga dan direct door naar die met sichuan spices en hot honey (je hoeft niet langs start), want de crispy chicken sandwiches van KID in Amsterdam wil je gewoon allebei proeven, liefst in die volgorde. Net als je denkt dat het in het leven niet beter kan dan die krokante kip, een fantastisch broodje en zoete honingboter, beginnen de sichuankruiden te tintelen op je tong. Misschien wel de allerlekkerste broodjes van Amsterdam du moment.

Toast met ricotta en zeekraal van Barracuda

Culy’s Auke is dit jaar al meerdere keren aangeschoven bij het in 2023 geopende restaurant Barracuda in Amsterdam. Auke: „Naast een relaxte en leuke sfeer zonder gedoe, sympathieke bediening inclusief een robot die je eten naar je tafel brengt – beetje paradoxaal, maar dit is gewoon een gezellig exemplaar – blijf je gewoon eten bestellen.

Hoogtepunt was net zo eenvoudig als dat het lekker was: toast met een royale hoeveelheid ricotta en zeekraal. Zo eentje die je als ontbijt, lunch en diner kunt eten.”



Maritozzi van Salvo

Ze grijnsden ons tegemoet als Cheshire Cat; de maritozzi van bakkerij Salvo. Slimme zet van deze Amsterdamse bakker, die eerder al op de Hermitagemarkt mensen in vervoering bracht met zijn Italiaanse bolletjes gevuld met room. Toen hij in januari van dit jaar ook zijn eigen bakkerij opende in Amsterdam-West, wisten we niet hoe snel we langs moesten gaan.

Overigens trekt er op Instagram geregeld een parade voorbij van nieuwe smaken maritozzi van Salvo. En elke keer willen we ons scherm erbij opeten.



Pistachekoekjes van Salvo

… en of dat nog niet genoeg was, bracht Salvo ook nog eens een goey pistache chocoladekoekje op de markt, waarvan we het filmpje slechts vijftig keer achter elkaar hebben afgespeeld. Want zie hier maar eens van weg te kijken:



Peanut bucatini van Chez Nina

Als je bucatini – pasta dus – met een pindasaus op je menukaart zet, dan moet je lak hebben aan een heleboel patriottistische Italianen. Én weten hoe je een verdraaid goede pasta met pindasaus moet maken. Het gerecht van Chez Nina in Amsterdam (met cavolo nero, aleppopeper en makrut lime) stond al vanaf de opening in de zomer van 2022 op de kaart, maar groeide afgelopen jaar uit tot hun signatuurgerecht. En daarmee kwam het ook geregeld voorbij in gesprekken op de Culy-redactie. Daarmee hoort het voor ons in de lijst van de lekkerste gerechten van 2023.



Crêpe met salted caramel van Bar Gui

Bar Gui was sowieso een van dé spraakmakende nieuwe restaurants in Amsterdam van 2023 (niet alleen door de recensie van Mara Grimm die behoorlijk wat stof deed opwaaien…) en wij houden van Guillaume de Beer en van wat hij hier neerzet.

In deze Bretonse eethemel met een prettig ruig randje mag je ons elke dag neerzetten en niet in de laatste plaats voor de crêpes met gezouten karamel. Om Mara te citeren: “zo goed eet je ze in Frankrijk maar zelden”. En dan sluiten we af met de woorden van onze eigen Winnie: “Door het à la minute uitgieten van de karamel snappen we wel dat contentmakers acuut last krijgen van vastlegdrang. Ons advies? Skip die content en besteed al je hersencapaciteit aan de smaak.”

Peterselie-sorbet met Mara de Bois en millefeuille van De Gouden Reael

Ze maken er sowieso ongenadig lekkere pithiviers, maar ook voor hun toetje wil je naar De Gouden Reael. Het restaurant van de familie Caron schotelde Culy‘s Ogechi dit jaar een toetje voor met een sorbet van peterselie, verse Mara des Bois (wilde aardbeien), peterselie-olie, millefeuille en room.

Ogechi: „De reden waarom ik het zo speciaal vond, was de combinatie van de aardbei met peterselie. Peterselie vind ik normaal zo’n kruid dat te vaak word gebruikt zonder dat het echt iets toevoegt aan een gerecht, en zelf vind ik het ook niet zo lekker. Maar door dessert ben ik van mening veranderd, haha!”

Wiet-toetje van Spectrum

De ‘Amsterdam Dame Blanche’ noemen ze ‘m officieel bij restaurant Spectrum, maar in de wandelgangen wordt ‘ie ‘het wiet-toetje’ genoemd. En dat spreekt toch wel tot de verbeelding. Laat dat maar over aan chef Sidney Schutte, die daarmee zijn restaurant Spectrum** en het Waldorf Astoria Hotel flink in de kijker speelt. En ja: er zit écht wiet in, en pure chocolade.



Gnocchi van VRR

Auke: „Het eerste succesnummer van 2023 was voor mij de gnocchi van restaurant VRR in Amsterdam. De winnaar in dit gerecht was de geitenboter, waar royaal mee aan de haal was gegaan, tot mijn grote plezier.”



Kubaneh met zalmeitjes van Gitane

Als je er nog niet geweest bent, heb je wel minstens drie mensen in je omgeving horen roepen dat je naar Gitane moet. Op Instagram kwam hun kubaneh met tarama, forelkuit, gebrande prei en bieslook veelvuldig voorbij. Ziet er ook fantástisch uit, moeten we zeggen. In dit restaurant komt de Griekse achtergrond van de chef en eigenaar op een eigentijdse manier naar voren.



Earl Grey & Hojicha latte met lavendel van Venu

Als het aan Culy‘s Ogechi zou liggen, zouden we elke week wel een nieuw drankje van Venu in Amsterdam uitlichten. Als ze ‘t tot een favoriet moet beperken, dan kiest ze toch voor de earl grey & hojicha latte met lavendel. Ogechi: „Mijn perfecte zomerdrankje: frisse earl grey met toch een licht geroosterde smaak door hojicha die werd verzacht door lavendel en een romige laag cold foam.”



Met kippenlever gevulde maritozzo van restaurant Metro

We stipten net al even het fenomeen maritozzi aan; nog eentje die flink veel buzz genereerde in 2023 was een hartige variant van restaurant Metro. Zij vulden hun maritozzo met kippenleverparfait en kweepeer. Geweldig idee toch?



