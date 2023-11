Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas heeft 17 gijzelaars overgedragen aan Rode Kruis

Hamas heeft op zondag zeventien gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis, meldt de groepering zelf. Het gaat om dertien Israëliërs, drie Thai en een Rus. Die worden nu via Egypte naar Israël vervoerd. Negen van de dertien Israëliërs zouden kinderen zijn.

Het Israëlische leger bevestigt de vrijlating, maar spreekt van veertien Israëliërs en drie buitenlanders. De dubbele nationaliteit van een aantal gijzelaars leidt mogelijk tot het afwijkende cijfer.

Het is de derde dag op rij dat Hamas gijzelaars vrijlaat, als onderdeel van een vierdaags staakt-het-vuren waarin beide partijen dagelijks gevangenen vrijlaten. Het is de bedoeling dat Israël vandaag nog in ruil 39 Palestijnse gevangenen vrijlaat.

