Zweten geblazen op kantoor: wat doe je aan en hoe hou je het koel?

Net nu de vakanties er voor het gros van de Nederlanders weer op zit, nog een flink hete nazomer. Hoe houd je het koel achter je bureau op kantoor? En ook de weekendevenementen spelen al flink in op het warme weekend dat voor de deur staat. Wij zetten de tips en maatregelen voor je op een rijtje.

Misschien had je je garderobe al wat meer herfst-proof ingericht. Maar deze week werden weer verschillende records gebroken en is het vandaag officieel de warmste 7 september ooit gemeten.

Koele kleding voor zomerse temperaturen

Hoe je plaknachten doorkomt zette Metro onlangs al eens op een rijtje. Nu we massaal weer naar het werk gaan, komt opnieuw de vraag naar boven wat je draagt naar je werk met deze temperaturen. Iets dat koel is, bestand is tegen de airco, waar je je fijn in kunt bewegen van en naar werk en bovendien ook nog acceptabel is op de werkvloer. Want voor je het weet staat je collega weer in korte broek en op teenslippers naast je bij de koffieautomaat en heb je tenen op je netvlies die je liever niet had gezien.

Ga voor luchtige stoffen

Niets is vervelender om jezelf met warm weer in een dikke jeans te moeten hijsen. Kies voor een broek van een luchtige stof, zoals linnen, katoen en zijde. Datzelfde geldt voor tops, ook daarin kan je behoorlijke zweetplekken zien. Met de bovengenoemde stoffen, verklein je dat risico.

Kies voor een wijdvallende rok

Geef toe: met al dat zweten is het fijn om af en toe wat wijdbeenser te kunnen zitten. Bovendien zorgt de wapperende stof nog voor extra verkoeling.

Verkies dichte schoenen boven slippers

Zichtbare tenen zijn op de werkvloer voor menigeen een gruwel. Ga daarom voor dichte schoenen. Wil je nou perse blote voeten, kies dan voor sandalen. Net wat gekleder dan de vakantieslipper.

Speciale maatregelen om het koel te houden

Voor je het weet, zit de werkweek er weer op en kun je zelf ook genieten van het zomerse weer. Dit weekend stijgt het kwik op sommige plekken wel tot de 30 graden. Evenementen hebben voor dit weekend speciale maatregelen afgekondigd om de bijeenkomsten veilig en zo koel mogelijk te houden.

De organisatie van het Smeerboelfestival in Utrecht heeft extra watertappunten geplaatst, meer schaduwplekken gecreëerd, biedt gratis zonnebrandcrème aan en er zijn waterpistolen tot 15 centimeter toegestaan.

Ook het Twentse festival Tuckerville heeft voor extra waterkranen gezorgd. Een woordvoerder van het festival laat aan het ANP weten dat er veel bomen op het festivalterrein zijn, die voor schaduw zorgen en er is er gratis zonnebrandcrème beschikbaar.

Het gratis festival Appelpop in Tiel laat weten de weersituatie goed in de gaten te houden. Mocht het nodig zijn, dan worden er waterpunten gecreëerd waar gratis water gehaald kan worden.

Hardloopevenementen

Ook zijn er op meerdere plekken hardloopevenementen. De KLG Parelrun, die op zondag in Eersel wordt gehouden, werkt met een noodscenario als de temperatuur tijdens de wedstrijd boven de 25 graden komt.

Als dat gebeurt, zullen de routes voor 10 en 15 kilometer worden geannuleerd. Ook wordt gezorgd voor regelmatige verzorgingsposten zodat deelnemers genoeg blijven drinken.

Eigen verantwoordelijkheid

De organisatie van RUN Winschoten op zaterdag doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. „Maak zaterdag tijdens het lopen gebruik van de verzorgingsposten, de watertappunten van het Waterbedrijf Groningen, ga even wandelen en maak gebruik van de EHBO-posten als je je niet goed voelt. Luister naar je lichaam en pas het tempo aan”, schrijft de organisatie in een bericht op Facebook.

De Singelloop in Enschede, op zondag, raadt deelnemers aan voldoende te blijven drinken en zich niet te warm te kleden. „Doe het bij warm weer een tikkeltje rustiger aan”, schrijft de organisatie, die verder aanraadt te stoppen als het te veel is.

