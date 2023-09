Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

China wil kleding die ‘de gevoelens van de natie kwetst’ verbieden

Wie in China opvallend gekleed over straat gaat kan daarvoor binnenkort misschien in de gevangenis belanden. Een nieuw wetsvoorstel verbiedt het namelijk om bepaalde dingen te dragen die ‘kwetsend’ zijn voor de natie. Wie de natie toch weet te kwetsen met zijn of haar kledingstijl riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf van tot 15 dagen.

In het nieuwe wetsontwerp staat dat het verboden is om bepaalde dingen te zeggen of dragen die ‘schadelijk zijn voor de geest van het Chinese volk’ of die ‘de gevoelens van de natie kwetsen’. Wie dat toch doet kan een boete krijgen van 5000 yen (zo’n 600 euro) of kan zelfs een gevangenisstraf tot maximaal 15 dagen opgelegd krijgen.

De voorgestelde wetswijzigingen verbieden daarnaast ook het ‘beledigden, belasteren, of op een andere manier schenden van de namen van lokale helden en martelaren’.

Wanneer kwets je China?

Maar de nieuwe kledingwet kan rekenen op veel kritiek. Vooral online noemen mensen het een ‘buitensporig en absurd’ idee. Veel mensen vragen zich dan ook af wanneer kleding de ‘gevoelens van de natie’ zal kwetsen. „Telt het dragen van een pak met stropdas? Het marxisme komt oorspronkelijk uit het westen. Zou de aanwezigheid ervan in China tellen als het kwetsen van de natie?”, vraagt iemand op het Chinese social mediaplatform Weibo zich af.

En niet alleen de Chinese bevolking bekritiseert het voorstel. Ook juridische experts zijn niets in het idee. Volgens hen is de formulering de wet te vaag en kan er misbruik van gemaakt worden.

Onduidelijkheid zorgt mogelijk voor schending van rechten

Volgens Zhao Hong, een professor in de rechten aan de Chinese Universiteit voor Politieke Wetenschappen en Recht, kan het gebrek aan duidelijkheid leiden tot een schending van persoonlijke rechten. „Wat als de wetshandhaver er een persoonlijke interpretatie aan geeft en een moreel oordeel over anderen velt dat buiten het bereik van de wet valt?”

De professor verwijst naar een incident dat vorig jaar al plaatsvond en het nieuws haalde. Een in kimono geklede vrouw werd toen aangehouden in de stad Suzhou. Ze werd beschuldigd van ‘ruzie zoeken en problemen uitlokken’ omdat ze het Japanse kledingstuk aanhad.

En ook vorige maand vond een soortgelijk incident plaats. Mensen die kleding droegen met regenboogprint mochten niet naar binnen bij een concert in Beijing.

