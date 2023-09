Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste menselijke embryo gemaakt zonder sperma en eicellen

Er komt geen eicel, zaadcel of baarmoeder aan te pas en toch is het wetenschappers gelukt om voor het eerst een menselijk embryo te kweken. Het gaat om een kunstmatig embryo dat gemaakt is van stamcellen. Zo hopen de wetenschappers meer te weten te komen over de allereerste fase in de ontwikkeling van een mensenleven.

Wetenschappers van het Weizmann Institute of Science in Israël maakten de embryo met behulp van stamcellen. Dat zijn cellen die zich nog tot allerlei lichaamscellen kunnen ontwikkelen. Daar voegden ze chemicaliën aan toe, die de stamcellen omvormden tot de vier verschillenden celtypen die voorkomen in de vroegste fase van een menselijk embryo.

Positieve zwangerschapstest

Een deel van het mengsel begon zich vervolgens samen te voegen tot de structuur die lijkt op een menselijk embryo. De vrucht produceerde zelfs hormonen die een positieve zwangerschapstest veroorzaakten.

„Het is echt een schoolvoorbeeld van hoe een menselijk embryo er op dag veertien van een zwangerschap uitziet en dat is eerder nog nooit gelukt, aldus professor Jacob Hanna.

De ‘model-embryo’ is een belangrijke stap in het proces om de eerste weken van menselijk leven beter te kunnen begrijpen. Over die periode is tot nu toe nog maar weinig bekend, terwijl dat een zeer kwetsbare tijd is en er veel verandert. In dat stadium is de kans op miskramen en afwijkingen groter.

Het begrijpen van die veranderingen is cruciaal bij het begrijpen waarom miskramen en geboorteafwijkingen plaatsvinden. Ook kan het inzicht geven in genetische ziektes.

Embryo kan helpen bij ivf

Volgens de wetenschappers kan zo’n model-embryo ook helpen bij het verbeteren van het succes van ivf. Daarnaast kunnen de modellen ook nuttig zijn om te testen welke invloed bepaalde medicatie precies heeft op zwangere vrouwen.

De wetenschappers benadrukken dat het niet de bedoeling is om de kunstmatige embryo in een baarmoeder te plaatsen. Ze schrijven dat dit „onethisch, illegaal en bovendien onmogelijk” is.

