Dilemma: ‘Ik word knettergek van mijn snurkende vriend, moeten we voortaan apart gaan slapen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: June (29), die twijfelt of zij en haar vriend voortaan apart moeten slapen wegens zijn gesnurk.

„De allereerste keer verontschuldigde hij zich nog, járen geleden, toen hij voor het eerst bleef slapen. ‘Sorry, het kan zijn dat ik een beetje snurk’, zei mijn toen kersverse vriend. Ik vond het stiekem wel aandoenlijk, zo’n beer van een vent, diep in slaap, een beetje knorrend. En het geluid viel me eerlijk gezegd wel mee.

Grote uithalen

Liefde maakt blind, blijkt nu wel. Of nou ja, doof in mijn geval. Want vijf jaar later wil ik hier toch éven op terugkomen. Mijn vriend en ik wonen inmiddels samen en van dat schattige gesnurk is niks meer over. Man, alsof er iemand naast me ligt die een compleet bos aan het omzagen is. Hij heeft het vooral als hij op zijn rug slaapt: grote uithalen, soms van die ‘knorren’ waarna je even niks hoort – en hoopt dat hij dan in z’n diepe slaap is gekomen, om vervolgens weer vrolijk verder te slapen.

Het irritante is ook: hij valt altijd binnen drie minuten in slaap, ik heb wel even nodig, minimaal een kwartier ofzo. Maar dan moet het wel muisstil zijn. Ik heb geprobeerd om het te negeren, hoor. Oordopjes, onder de deken gaan liggen, aan iets anders denken, een zacht muziekje op – niks helpt. Vraag ik mijn vriend vervolgens op zijn zij te gaan liggen, dan krijg ik het verweer dat ‘hij dan last krijgt van zijn schouder en niet kan slapen.’ Ja hallo, en míjn slaap dan? Ik ben zelfs zélf weleens op de bank gaan liggen uit frustratie, maar vond die keuze de volgende ochtend belachelijk – ik moet verdorie toch in mijn eigen bed kunnen slapen?

Vroeger vond ik het altijd een beetje treurig, stellen die om welke reden dan ook apart sliepen. Kan nooit goed zijn voor je relatie, dacht ik. Maar toen we laatst weer aan het kibbelen waren over dat monotone bromgeluid, was ik het zo zat dat hij besloot naar boven te verkassen voor een nachtje op zolder. En eerlijk? Ik sliep gewéldig. Maar voor mijn vriend gold hetzelfde. ‘Eindelijk kan ik op mijn rug slapen’, riep hij gelukzalig. En of ik het goed vond dat hij de avond erop weer op de slaapbank vertoefde?

Dilemma: apart slapen of niet?

Dat laatste gebeurt nu geregeld. Voor mijn nachtrust – en irritatieniveau – doet het wonderen, moet ik zeggen. Maar ondanks het irritante gesnurk vind ik het ook vrij ongezellig, dat apart slapen. Het begint bij apart slapen, en dan? Is dat niet het begin van het einde? Het is toch ook juist fijn om samen de dag af te sluiten en in hetzelfde bed te stappen, die genegenheid te hebben? Mijn vriend ziet het probleem niet zo, die is allang blij dat hij kan pitten zonder mijn gezeur. Toch merk ik dat dit dilemma me hoger zit dan ik had gedacht. Kortom: wat is wijsheid?”

