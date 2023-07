Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 meest populaire (lange!) wandelroutes van Nederland

Wandelen is geen suffe hobby meer. Het wordt hiken genoemd en het Pieterpad is een challenge. Veel mensen hebben sinds de coronacrisis het wandelen echt te pakken gekregen en zijn ook lange afstanden gaan wandelen. Daarom delen wij de populairste lange wandelroutes van Nederland.

Naast het bekende Pieterpad zijn er nog een aantal routes in Nederland om te bewandelen. We zetten ze onder elkaar.

Adembenemende landschappen

Hiken is helemaal hot geworden en Nederland heeft ontzettend veel te bieden als het gaat om te gekke wandelroutes. We schreven onlangs al een artikel over 10 populaire wandelroutes in Nederland. Maar voor de fanatieke hikers die het wandelen echt te pakken hebben gekregen, zijn er ook lange wandelroutes.

Zo gaat het Pieterpad helemaal van het uiterste noorden naar het uiterste zuiden van Nederland en het Kustpad helemaal langs de Nederlandse kustlijn. Al wandelend kun je Nederland verkennen en genieten van adembenemende landschappen, rustige omgevingen en een onvergetelijke ervaring in de natuur.

De 5 mooiste lange wandelroutes door Nederland

Na een lange wandeling is het meest gehoorde commentaar dat mensen zeggen dat ze niet wisten hoe mooi ons land is. Dus haal die wandelschoenen maar tevoorschijn, pak je rugzak en kies een van deze vijf populaire lange wandelroutes van Nederland uit.

1. Het Pieterpad

Zonder twijfel een van de meest iconische wandelroutes van Nederland, die niet mag missen in onze top vijf. Met een totale lengte van 498 kilometer is het Pieterpad de langste bewegwijzerde wandelroute van Nederland. Het pad strekt zich uit van Pieterburen in het noorden van Groningen tot aan de Sint-Pietersberg in het zuiden van Limburg.

Tijdens deze wandeling doorkruis je prachtige landschappen, zoals uitgestrekte bossen, glooiende heuvels en pittoreske dorpjes. Het Pieterpad biedt een geweldige mogelijkheid om het diverse karakter van Nederland te ervaren.

Fun fact: wist je dat het Pieterpad al bestaat sinds 1983? Dat is zelfs vóór de tijd van smartphones en sociale media. De coolste influencers waren toen gewoon mensen die van avontuur hielden.

2. Het Veluwe Zwerfpad

Voor natuurliefhebbers is het Veluwe Zwerfpad een absolute must. Deze route van 375 kilometer leidt je door het prachtige Veluwse landschap, een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. Met uitgestrekte bossen, zandverstuivingen en heidevelden biedt het Veluwe Zwerfpad een unieke gelegenheid om wilde dieren te spotten.

Deze wandeling is een perfecte ontsnapping aan de drukte van het dagelijks leven en biedt een rustgevende ervaring in de natuur.

Fun fact: wist je dat de Veluwe het favoriete vakantieoord is van de Nederlandse dieren? Grote kans dat je eekhoorns, herten, wilde zwijnen, egels, hazen en diverse vogelsoorten tegenkomt.

3. Het Utrechtpad

Het Utrechtpad is een prachtige route van 163 kilometer die je meeneemt door het hart van Nederland. Deze wandeling begint en eindigt in de bruisende stad Utrecht en voert je door de groene weiden, pittoreske dorpjes en historische bezienswaardigheden van de provincie.

Onderweg kom je langs iconische plekken, zoals Kasteel de Haar en de Domtoren. Het Utrechtpad biedt niet alleen een geweldige wandelervaring, maar ook de mogelijkheid om meer te leren over de rijke geschiedenis en cultuur van Nederland.

Fun fact: wist je dat Utrecht de stad is met de meeste fietsen in Nederland?

4. Het Kustpad

Als je houdt van wandelen langs de kustlijn, dan is het Kustpad een uitstekende keuze. Deze route van maar liefst 725 kilometer volgt de gehele Nederlandse kustlijn, van Zeeland in het zuidwesten tot Groningen in het noordoosten. Tijdens deze wandeling word je getrakteerd op prachtige duinen, brede stranden en schilderachtige kustplaatsen. Het Kustpad biedt een verfrissende zeelucht, spectaculaire zonsondergangen en de mogelijkheid om te genieten van diverse watersportactiviteiten. Het is de perfecte wandelroute voor liefhebbers van de zee.

Fun fact: wist je dat Nederlandse stranden een eigen taal hebben? Oké, misschien niet echt een taal, maar ze hebben strandvlaggen waarmee ze je vertellen of het veilig is om te zwemmen. Dus voordat je in de zee duikt, let op de kleuren van de vlaggen.

5. Het Westerborkpad

Het Westerborkpad is een indrukwekkende wandelroute van 336 kilometer die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland belicht. Het pad begint in Amsterdam en eindigt bij voormalig Kamp Westerbork in Drenthe. Onderweg passeer je belangrijke locaties die een rol speelden tijdens de oorlog, zoals herdenkingsmonumenten, begraafplaatsen en historische plekken. Het Westerborkpad biedt niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook de mogelijkheid om meer te leren over deze belangrijke periode in de Nederlandse geschiedenis.

Fun fact: wist je dat sommige delen van Nederland vroeger onder water stonden? Ze hebben molens gebouwd om het water weg te pompen en het land droog te maken. Dus terwijl je het Westerborkpad bewandelt, kijk om je heen en bedenk dat je eigenlijk op de bodem van de zee zou kunnen staan!

Al wandelend Nederland verkennen

Wandelen is de meest gezonde manier van bewegen. Naast de fysieke voordelen, verbetert het ook de geestelijke gezondheid en biedt het een ontsnapping aan de stress van het dagelijks leven. Dus, investeer in goede wandelschoenen, ga op pad en laat je avontuurlijke geest de vrije loop door het land al wandelend te verkennen en te genieten van de schoonheid van de Nederlandse natuur.