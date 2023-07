Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit blijkt de meest aantrekkelijke taal, Nederlands scoort uiterst beroerd

‘Bonjour’, ‘Marhaba’, ‘Hola’, ‘Ciao’, van welke begroeting gaat jouw hart sneller kloppen? We hebben klaarblijkelijk nogal een voorkeur als het om taal gaat. En er is één taal die er net even extra uitspringt. En Nederlands? Nee, onze taal doet het bijzonder slecht op de aantrekkelijkheidsladder.

Talenplatform Preply deed namelijk onderzoek naar onze taalvoorkeur. Zij onderzochten bij deelnemers van verschillende talencursussen wat bepaalde talen met hun hartslag deden. Daarvoor werd de hartslag gemeten terwijl tegelijkertijd verschillende openingszinnen in verschillende talen voorbij kwamen.

Nederlands scoort zeer slecht

Ging de hartslag omhoog? Dan deed de taal klaarblijkelijk iets met de gemoedstoestand. Hoe meer de hartslag steeg, hoe aantrekkelijker de taal bleek. En helemaal onderaan die lijst stond, jawel, het Nederlands. Wij komen dus als allerslechtste uit de test. Samen met ons onderaan het klassement, bungelen ook Japans en Duits. Maar deze landen scoorden nog net iets beter dan het Hollands.

Welke talen het wel goed deden? Wellicht niet geheel verrassend, maar de Zuid-Europese talen vielen in de smaak. De grote winnaar blijkt het Italiaans te zijn, gevolgd door het Portugees, Grieks en Frans. Nu we het toch over aantrekkelijkheid hebben, wist je dat studenten beter scoren als ze een aantrekkelijke leraar hebben? En dat aantrekkelijke mensen meer geld verdienen? Helaas gaat het klaarblijkelijk niet alleen om het innerlijk. Ons brein is namelijk zo geprogrammeerd dat we ‘mooi’ als ‘goed’ beschouwen.

Wanneer is een taal aantrekkelijk?

Taalkundige en tolk Aleksandra Stevanovic legt uit dat te verklaren is waarom sommige talen als aantrekkelijker worden beschouwd dan andere. „Talen die als makkelijk zingbaar worden beschouwd, zoals het Italiaans, volgen het patroon van één-klinker-één-consonant: elke lettergreep eindigt op een klinker.” Wat volgens de tolk betekent dat deze talen muzikaal klinken en daarmee ‘aantrekkelijker’ worden. „ Talen met veel medeklinkers opeengestapeld in zogenaamde medeklinker groepen worden daarentegen als niet-muzikaal ervaren. Dit soort talen – waaronder Slavische talen en Nederlands – worden daarom vaak als minder ‘aantrekkelijk’ ervaren.”