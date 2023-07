Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lichaamstaalexpert: dit zegt knipperen met je ogen over je emoties

Een blik zegt meer dan duizend woorden, maar wist je dat hetzelfde geldt voor knipperen met je ogen? Het dichtslaan van de ogen is een belangrijk onderdeel van je lichaamstaal en verraadt veel over je emoties en gedachten. Wanneer iemand let op hoe (vaak) je knippert, kan die persoon bijvoorbeeld zien of je liegt, tevreden bent of veel stress ervaart.

Knipperen met de ogen is iets dat we gewoon dóén, daar denken we niet bij na. Het is een natuurlijke reactie van ons lichaam om A) de ogen vochtig te houden en B) de hersenen rust te gunnen, aldus experts van de oogkliniek. Hoe vaak je per minuut, uur of dag knippert gebeurt ook onbewust; we letten er niet echt op. Toch kan deze onbewuste handeling meer zeggen dan je denkt.

Dit zegt knipperen met je ogen over je emoties

Weten of iemand liegt? Of iemand tevreden in het leven staat? Je komt erachter door naar de ogen te kijken, als je het lichaamstaalexpert Traci Brown vraagt. De gemiddelde persoon knippert zo’n vijftien tot twintig keer per minuut. Met dit gemiddelde heb je een tevreden mens te pakken dat goed functioneert en weinig spanning ervaart. Is het aantal aanzienlijk lager of hoger? Dan zegt het iets over de emoties van de persoon.

Knippert iemand véél vaker dan dat gemiddelde, dan is de kans groot dat hij of zij gestrest is. In stressvolle situaties kan het aantal keer per minuut oplopen tot wel honderd keer, volgens Brown. Dit gebeurt bijna altijd onbewust, maar is voor buitenstaanders wel waar te nemen.

Gebeurt het tegenovergestelde en lijkt iemand juist te stoppen met knipperen? Dan is de kans groot dat er een leugen wordt verteld. Hij of zij is dan zo druk bezig met de details van die leugen, dat de hersenen geen tijd maken om de ogen dicht te slaan. Als er na afloop van het verhaal opeens weer extreem veel wordt geknipperd, weet je zeker dat er is gelogen.

Brown zegt er het volgende over: „Er is significant bewijs dat de knipperfrequentie een rol kan spelen bij het aangeven van bedrog. Vaak wordt er namelijk tijdens het vertellen van een leugen minder met de ogen geknipperd.

Maar het knipperen met de ogen neemt vervolgens dramatisch toe, meteen nadat de leugen is verteld. Het is wel belangrijk om hierbij op te merken dat knipperen maar één deel van de lichaamstaal is waar je op moet letten. Als je wilt weten of iemand liegt, is het ook heel belangrijk om te letten op de rest van de lichaamstaal en op de toon waarop iemand iets vertelt.”

Niet te saboteren

Naar de ogen kijken om te weten of iemand liegt, werkt volgens de lichaamstaalexpert bijna altijd. Doordat het zo’n onbewuste handeling is, kun je knipperen bijna niet faken. „Mensen die hun lichaamstaal proberen te veranderen om op een bepaalde manier over te komen, falen bijna altijd. Dit komt omdat we ons doorgaans niet bewust zijn van hoe vaak we met de ogen knipperen in alledaagse situaties.

Pogingen om expres meer of minder met de ogen te knipperen kunnen uiteindelijk averechts werken, omdat het ervoor zorgt dat de leugenaar niet consistent lijkt in de communicatie”, aldus Brown. Misschien komt dáár dus die uitspraak ‘een blik zegt meer dan duizend woorden’ vandaan.