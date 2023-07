Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mado’s moeder stapte uit het leven met middel X: ‘Het werd schimmig toen Laatste Wil in beeld kwam’

Er is in Nederland vaak discussie over wat een ‘voltooid leven’ precies is en wat je in die gevallen kunt doen. Vaak is euthanasie alleen bedoeld voor mensen die uitzichtloos leiden, bijvoorbeeld door kanker. Maar er zijn ook mensen die lichamelijk gezond zijn en juist mentaal erg worstelen. Zo ook de moeder van Mado Holthuis, zij stapte uiteindelijk uit het leven met middel X. Bij Op1 vertelt Holthuis erover.

Moeder Jeane, 78 toen ze stierf, kampte haar hele leven met chronische depressiviteit, waar geen medicijn iets tegen deed. Alex S. leverde haar uiteindelijk middel X. Hij stond gisteren terecht in de rechtbank omdat hij het zelfdodingspoeder aan zo’n 1600 mensen zou hebben verkocht. In de rechtbank bleek dat hij ’emmers’ van het spul gekocht had.

Jeane (78) stapte uit het leven met middel X

Op1-presentatrice Margje Fikse aan Holthuis: „Zij heeft dit dus in huis gehaald en dat niet verteld aan jou?” Dat laatste klopt volgens Holthuis niet helemaal. „De levenseinde-kliniek is een hele lange procedure, en ik zei: ‘Mam, misschien moet je ook een plan B hebben’.” Fikse: „Maar dat ze dit middel X in huis haalde, wist je niet?” Volgens Holthuis veranderde er op een gegeven moment iets. „Vanaf het moment dat de coöperatie Laatste Wil in beeld kwam, ontstond er een zeer schimmig gebied.”

Fikse vertelt dat Alex S. bij coöperatie Laatste Wil was aangesloten. Saskia Belleman, rechtbankverslaggever en journalist bij De Telegraaf, bevestigt dat. „Hij was daar lid van. Coöperatie Laatste Wil zelf zegt dat er helemaal geen banden met Alex S. waren, maar Alex S. zegt: ‘Alle klanten kwamen via Laatste Wil’.” Holthuis vertelt dat ze tegen haar moeder zei dat ze over sommige dingen vragen had, en dat ze die aan de coöperatie wilde stellen. „Ik kreeg nooit antwoord op die vragen. Op een gegeven moment kreeg ik een stapel met kopietjes waarop wat dingen gehighlight waren, en dat is het enige wat ik ooit van ze gekregen heb.”

Middel X Volgens de Rijksoverheid bestaat middel X uit een aantal giftige stoffen. Het middel wordt door de chemische industrie gebruikt en één van die stoffen zou ‘geschikt zijn voor zelfdoding’. Een (poging tot) zelfdoding met deze stof verloopt niet altijd zonder pijn, is te lezen op de website. Het middel kan ernstige bijwerkingen hebben en er bestaat geen tegengif of medicijn.

Bij Op1: ‘Ze mocht geen namen noemen’

Holthuis vertelt dat haar moeder ‘gewoon iets’ in huis wilde hebben. „Zo is het bij heel veel mensen, maar er kwam een soort verwijdering. Uit angst om betrapt te worden, zijn ze een soort ondergronds gegaan. Ze werd heel zenuwachtig, heel bang voor verraad. Ze durfde nergens over te praten en ze had afspraken bij mensen waarvan ze niet de naam zei.” Op1-presentator Tijs van den Brink: „Want de coöperatie of Alex zeiden tegen haar: ‘Als je het doet, moet je het stiekem doen?'”

Volgens haar dochter klopt dat: „Ze mocht geen namen noemen, geen plekken.” En omdat alles zo geheimzinnig was, wist ze ook niet dat – of wanneer – haar moeder van plan was het middel in te nemen. Tegen De Telegraaf zei ze eerder: „Ze is gestorven zoals ze zich altijd voelde, eenzaam.”

