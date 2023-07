Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel flesjes statiegeld moet je inleveren om miljonair te worden

Er bestaan meerdere manieren om de financiële top te bereiken, bijvoorbeeld door een berg met afval te beklimmen. Dit is hoeveel flesjes aan statiegeld je moet inleveren om miljonair te worden.

Dankzij de recente invoering van statiegeld op kleine plastic flessen, zwem je binnenkort door een zee van afval in een onophoudelijke stroom van geld. Daarnaast bescherm je ook de echte oceanen tegen nog meer vervuiling. Anders zou onze dagelijkse verse vis er in 2050 wel heel anders kunnen uitzien.

Maar hoeveel flesjes en blikjes moet je daadwerkelijk verzamelen om met het statiegeld miljonair te kunnen zijn?

Miljonair worden met duivels statiegeld

Leeg de vuilniszakken maar alvast; het is een astronomisch aantal. Momenteel krijg je 0,15 eurocent per klein plastic flesje en 0,15 eurocent per blik. Voor grote flessen vang je 0,25 eurocent.

Even een snel rekensommetje maken dus. Stel dat we enkel voor kleine flesjes en blikjes met daklozen willen concurreren, dan krijgen we een duizelingwekkend – maar vooral duivels – cijfer voor de kiezen. Dit is hoeveel flesjes of blikjes aan statiegeld je nodig hebt om jezelf miljonair te noemen. Bovendien willen we deze status het liefst binnen een jaar verwerven.

Een miljoen euro gedeeld door 0,15

Is 6.666.666 blikjes of kleine flesjes

Ofwel 18.265 flesjes / blikjes verzamelen per dag

Omgerekend 761 blikjes inleveren per uur

Of 13 kleine flesjes per minuut

Als je in twaalf maanden tijd een financiële hoogvlieger wenst te worden, moet je elke dag dus een kleine 20.000 flesjes of blikjes aan statiegeld inleveren. Dan toch maar liever grote flessen?

Een miljoen euro gedeeld door 0,25

Is 4 miljoen grote plastic flessen

Ofwel 10.959 per dag

Omgerekend 456 per uur

Of iets minder dan 8 grote flessen per minuut

Maar liefst acht grote flessen zal je per minuut moeten verzilveren voor statiegeld, wil je na een jaar al miljonair zijn. Waarschijnlijk bestaan er betere manieren. Check hoe je ook met een normale baan rijk kunt worden. En dat in slechts vier stappen.