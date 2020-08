Tips: zo kom je van die rottige fruitvliegjes af

De zomer is volop bezig en naast een boel voordelen, heeft het warme weer ook best wat nadelen: een daarvan is het aantal fruitvliegjes. Je kunt het hele jaar door last hebben van de vliegjes, maar vooral in de zomer is het vaak heel erg. Wat je eraan kunt doen? Metro zocht het voor je uit.

Voortplanten

De reden dat het aantal fruitsvliegjes eerst nog mee lijkt te vallen en opeens met zoveel lijken te zijn dat ze een stadion zouden kunnen vullen, is omdat ze zich als een razende voortplanten. Per dag kunnen de vrouwtjes zo’n honderd eitjes leggen, en in totaal wel negenhonderd. Het is dus heel belangrijk dat je zo snel mogelijk ingrijpt als je ziet dat je fruitvliegjes hebt.

Het is lastig om de fruitvliegjes bij deze temperaturen te voorkomen. Meestal komen ze in je huis omdat ze afgaan op de geur van (rottend) fruit én alcohol. Dus nu die flessen rosé weer volop uit de kast getrokken worden en ook de fruitsalades en watermeloenen weer dagelijks gesneden op een bord in de tuin geserveerd worden… Je raad het al: feest! Goed je keuken schoonhouden is daarom heel belangrijk. Let zeker op de volgende zaken:

Bewaar fruit en groente in de koelkast.

Gooi afvalzakken direct weg.

Laat geen vieze vaat op het aanrecht staan. (Voorál geen vieze wijnglazen!)

Breng wijn- en bierflessen direct naar de afvalbak.

Zo haal je ze weg als je al last hebt

Ook al is jouw keuken brandschoon: een plaag is niet altijd te voorkomen. Zoals eerder gezegd, is het daarom zaak meteen in te grijpen als de fruitvliegjes er zijn. Je kunt gemakkelijk zelf één van de volgende vallen maken om de vliegjes te bestrijden:

Stofzuig je keuken én aanrecht! Hierdoor neem je de overgebleven eitjes mee die je niet met het blote oog ziet.

Vul een petfles met een klein beetje azijn (of wijn). De vliegjes kunnen hier wel makkelijk in, maar niet zo gemakkelijk weer uit. Eventueel kun je een A4’tje oprollen en met een grote opening aan de buitenkant in de fles stoppen. Zo kunnen de vliegjes er helemaal moeilijk weer uit.

Vul een schaaltje met een beetje water, witte natuurazijn en afwasmiddel. Roer alles door elkaar zodat er schuim ontstaat. De vliegjes komen daar op af en sterven een verdrinkingsdood. Eventueel kun je hier nog vershoudfolie overheen doen, waarin je kleine gaatjes prikt.

Hetzelfde kun je doen met een bakje stroop.

