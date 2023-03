Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is zwemmen in de natuur gevaarlijker dan in een zwembad? ‘Ik voel me juist vrij’

Zwemmen in de zee, rivier of een andere openbare plek in de natuur voelt voor meer dan de helft van de mensen gevaarlijker dan een zwembad, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Metro belde met Susan Houbraken, eigenares van Frisse Duik, om te horen hoe zij dat anders ervaart. „Ik voel me juist vrij wanneer ik in de natuur zwem.”

„Ik ben geen zwembad-hater. Ik begrijp heel goed dat mensen zwemmen in de natuur gevaarlijker vinden”, zegt Houbraken desgevraagd tegen Metro. 58 procent van de 1517 ondervraagden in het onderzoek van Mulier Instituut vindt het minder gevaarlijk om in een zwembad een baantje te trekken dan in een openbare plek in de natuur.

Mogelijke gevaren van zwemmen in de natuur

De ondervraagden zijn zich volgens het onderzoek bewust van de gevaren van een buitenzwemplek. „Het zwembadwater is wat warmer dan het water op natuurplekken. Bovendien willen veel zwemmers graag de bodem kunnen zien en in recreatieplassen kan dat niet”, zegt de ervaren Houbraken.

Drie op de vier ondervraagden blijft tussen de boeien of drijflijn of in het aangegeven zwemgebied. Met kleine kinderen is het vaak ook veel opletten. Ruim 60 procent vraagt familieleden of vrienden om een oogje in het zeil te houden wanneer ze het water ingaan. „In een zwembad is het vaak ook wat drukker, zo weet je dat er altijd wel iemand is die jou in de gaten houdt”, zegt de buitenzwemster.

Moed in drinken om in de natuur te zwemmen

Uit het onderzoek blijkt dat er wel meer alcohol wordt gedronken op het strand of bij een buitenzwemplek dan een paar jaar geleden, ondanks dat mensen zwemmen in de natuur gevaarlijker vinden dan in het zwembad. Misschien hebben deze zwemmers wat moed (alcohol) nodig om in het water te durven, zou je bijna zeggen. De combinatie van zwemmen en alcohol is natuurlijk gevaarlijk.

‘Train je lichaam’

„Ik heb in mijn leven veel ervaring opgedaan met zwemmen in de natuur”, vertelt Houbraken. „Het is zeker niet iets wat je moet onderschatten, want er zijn inderdaad wel wat gevaren. In de natuur heb je namelijk verschillende factoren waar je op moet letten, zoals de wind en de temperatuur. Je moet je gewoon goed voorbereiden.”

Op zwemwater.nl kun je verschillende natuurplassen vinden die goedgekeurd zijn door de Rijkswaterstaat. „Je moet je lichaam trainen. Begin dus eerst in het ondiepe, zo kun je er nog altijd gemakkelijk uitkomen”, tipt de zwemster. „Ga ook zeker niet alleen als je geen ervaring hebt en zorg ervoor dat je een zwemboei draagt.”

‘Alle gelukshormonen gieren door mijn lijf’

Van jongs af aan zwemt Houbraken al in de natuur. „Ik heb veel meer vrijheid in de natuur. Er zijn geen openingstijden, het water is altijd beschikbaar en je bent minder afhankelijk. Tijdens het zwemmen gieren alle gelukshormonen door mijn lijf. Ik voel me één met de natuur.”

Je kent het wel, gillende kinderen in een overdekt verwarmd zwembad en de geur van chloor die je dagenlang in je haren ruikt. Het binnenbad is niet voor iedereen een plek om tot rust te komen. Houbraken weer: „Naast al het chloor en de verschrikkelijke akoestiek in een binnenzwembad, ben ik na 25 meter zwemmen al aan de overkant.”

Ook al kan het zonnetje van de afgelopen dagen best aangenaam, het water in de natuurplassen is erg koud. „Zorg ervoor dat je een badmuts draagt die je hoofd warm houdt en ga niet al te lang zwemmen. En nog een laatste tip: neem wat warms te drinken mee voor na afloop”, sluit de enthousiaste dame van Frisse Duik af.