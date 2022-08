Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Watertekort tijdens een hittegolf? Zo kan jij zelf thuis water besparen

Een hittegolf en een serieus watertekort: dat is niet de meest ideale situatie. Een nationale crisis is het nog niet, maar sinds vorige week is er wel sprake van een landelijk watertekort. Met temperaturen die reiken tot in de 30 graden heeft alles om ons heen alleen juist méér water nodig. Metro verzamelde zeven tips waarmee jij thuis gemakkelijk een beetje water kan besparen.

En daar zijn echt geen ingewikkelde handelingen voor nodig!

Manieren om thuis water te besparen

1. Hergebruik water voor je planten

De kans is groot dat als je huisdieren hebt, er door het huis drinkbakjes staan. Vaak als het water een beetje vies is, gooi je het weg in de gootsteen en vul je het opnieuw. Het is natuurlijk belangrijk dat je diertjes elke dag schoon drinken hebben, maar het water hoeft niet per se direct wég. Jouw planten kunnen er namelijk nog steeds van genieten!

Ook is het slim om je planten pas in de avond water te geven, zodat de zon niet direct het water laat verdampen.

2. Bespaar water door een kortere douche

Waarschijnlijk kennen we deze allemaal: korter douchen is goed voor het milieu. Gemiddeld douchen Nederlanders zo’n acht minuten. Dat klinkt niet heel lang, maar toch is het beter om een douchebeurt op maximaal vijf minuten te houden. Ook al is een lange, koude, douche zo heerlijk verfrissend in de hitte. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) raadt aan om een timer te zetten of zelfs een waterbesparende douchekop te kopen.

3. Kies voor watervriendelijke spelletjes in de tuin

Een zwembadje vullen kost héél veel water (en tijd). Eigenlijk is het zonde dat we op die manier liters drinkwater weggooien. Waterbedrijf Vitens raadt daarom aan om ook ander water hiervoor te gebruiken. Heb je water over van het groenten wassen? Of water opgevangen van het douchen? Dat kan perfect dienen voor zwembadjes of waterspelletjes. Ook hoeft een zwembadje niet tot de rand vol te zitten, een paar centimeter is vaak ook al leuk genoeg.

En ook dat kleine beetje water hoeft niet na afloop direct weggegooid te worden: je kan er bijvoorbeeld de wc nog mee doorspoelen of de planten mee water geven.

4. Hergebruik servies

Nee, je hoeft echt niet je vieze pasta bolognese-bord in de ochtend opnieuw te gebruiken voor je boterham. Maar moet je je appelsap-glas echt elke keer afwassen als je eruit hebt gedronken? Door het glas niet elke keer af te wassen en er opnieuw uit te drinken, bespaar je water. Op kantoor vul je je theeglas waarschijnlijk ook elke keer weer met thee, waarom zou je dat thuis niet doen?

5. Gebruik ook in de zomer een regenton om water op te vangen

De komende dagen is er niets anders in de weerapp te zien dan zon, zon en zon. Toch raadt Vitens het aan om ook in de zomer een regenton buiten te zetten. We weten allemaal hoe onvoorspelbaar het weer soms kan zijn en wie weet barst er ineens wel een zomerstorm los, mét regen. Dan heb jij toch mooi een bak klaar staan om de regen op te vangen.

6. Vul de wasmachine

Het duurt misschien langer tot de wasmachine vol is met alle dunne zomerkleding, maar het bespaart echt water. Elke keer dat een wasmachine draait, verbruikt hij namelijk zo’n 50 liter per wasbeurt. Wacht dus even totdat hij echt vol zit en draai dan één grote was, in plaats van drie kleine.

7. Laat geen water lopen tijdens het handen wassen

Handen wassen doen we al bijna tweeënhalf jaar héél veel. Al helemaal als het warm is buiten, is ijskoud water over je polsen heen laten stromen heerlijk. Toch verspil je met het handen wassen ook veel water. Je zet de kraan aan, zeept je handen in terwijl je het water laat lopen en wast dan pas echt je handen af. Dat kan slimmer, vindt waterbedrijf Evides! Zet de kraan simpelweg even uit tijdens het inzepen van je handen en zet hem pas weer aan als je echt het zeep van je handen gaat wassen.