Officieel watertekort zorgt voor verdeelplan in ons land; hoe werkt dat?

Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort. Dat kondigde de regering vandaag aan. Het schaarse water zal nu volgens wettelijke afspraken in ons land worden verdeeld. Waarom is dat, hoe werkt het en betekent het iets voor jou?

Een verdeelplan bij een watertekort zorgt ervoor dat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. In de komende weken volgen mogelijk meer maatregelen. Vorige week was er al een wat alarmerend bericht over droogte. Rijkswaterstaat en natuurbeheer waarschuwden toen voor bos- en andere natuurbranden. In mei baden de boeren al voor wat water uit de lucht. Hun oogsten dreigden toen verpest te worden.

Watertekort hing al in de lucht

Sinds halverwege vorige maand was er ook volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sprake van een „dreigend watertekort”. Nu spreekt de regering van een „feitelijk watertekort”. Daardoor wordt de zogeheten verdringingsreeks in werking gesteld. Dat is een wettelijk vastgelegde maatregel die belangrijke gebieden voorrang geeft als een beperkte hoeveelheid zoetwater wordt verdeeld. Die was al van kracht in waterschap Vallei en Veluwe, maar nu dus in heel Nederland.

De eerste prioriteit in dit plan rond het watertekort is om de dijken veilig te houden en om onomkeerbare schade aan de natuur en veengebieden te voorkomen. Daarna zal het zoetwater worden ingezet om de drinkwater- en energievoorziening in stand te houden. Andere belanghebbenden – zoals de industrie, landbouw en scheepvaart – sluiten later aan in de rij.



1/3 Door de aanhoudende droogte volgen komende weken mogelijk nieuwe maatregelen om het water te verdelen. Daarover gaat vanaf nu het Managementteam Watertekorten (MTW) ➡️ https://t.co/eP1L0EKM4n pic.twitter.com/AHueObiBgu — Ministerie IenW (@MinIenW) August 3, 2022

Deskundigen voor het eerst sinds 2018 bij elkaar

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat het Managementteam Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2018 bijeen wordt geroepen. Dit team bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en drie ministeries en mag besluiten over maatregelen die meerdere regio’s treffen of zelfs landelijk zijn.

💧 Wat betekent het voor jouw drinkwater? De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. Wel vraagt minister Harbers alle Nederlanders om „goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen”.

Door de aanhoudende droogte waren al verschillende maatregelen van kracht. Zo geldt in delen van het land een sproeiverbod voor de landbouw. Ook mogen schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel. De vaargeul is hier smal geworden vanwege de lage waterstand. Bovendien wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden omdat hier veel drinkwater vandaan komt.

‘Watertekort gaat het nieuws beheersen’

Jaco van Wezel van weerdienst Weeronline, kijkt in verband met het watertekort al wat verder vooruit: „Het neerslagtekort in Nederland is tijdens de afgelopen julimaand gestaag verder opgelopen. De aankomende periode wordt geen noemenswaardige neerslag verwacht in Noordwest-Europa. Weeronline verwacht dat de droogteproblematiek steeds meer het nieuws gaat beheersen in augustus. Het verergeren van de droogte wordt de komende tijd zichtbaarder. Bomen verkleuren of verliezen hun bladeren door droogtestress. Door de lage waterstand komt de scheepvaart in problemen. Beregening van landbouwgewassen kan door het dalende waterpeil met steeds meer beperkingen te maken krijgen.”