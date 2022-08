Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daar is ie weer: Nationaal Hitteplan morgen uit de kast en daar vinden mensen vaak iets van

Het Nationaal Hitteplan gaat vanaf morgen weer in en geldt voor alle provincies. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten na overleg met weerinstituut KNMI. De komende dagen wordt het warm en is de kans op een hittegolf groot. Daarom blijft het plan waarschijnlijk actief tot na het weekend.

Het vorige Nationaal Hitteplan ging op 18 juli in en duurde drie dagen. Veel mensen reageerden op sociale media boos, omdat het te betuttelend zou zijn. „Mensen kunnen zelf toch wel nadenken?”, was toen veel te lezen. Het plan is echter informatief en juist bedoeld voor mensen die kwetsbaar zijn. Een beetje extra op hen letten kan geen kwaad, zo is de gedachte.

Nationaal Hitteplan ter ondersteuning

Het Nationaal Hitteplan heeft als doel organisaties, professionals en mensen in de zorg te informeren over de verwachte hitte. Zo kunnen zij ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen. Die kunnen door de hitte gezondheidsproblemen ervaren, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, uitdroging en een hitteberoerte.

De grootste kwetsbare groep wordt gevormd door 75-plussers, aldus het RIVM. Op hogere leeftijd verslechtert de prikkel om te drinken en dus lopen ouderen meer risico om uit te drogen. „En dus is het belangrijk dat verzorgers daar extra op letten”, zegt een woordvoerder. Er is trouwens een simpel trucje om aan de weet te komen of je genoeg water drinkt of niet.

Iedereen, ook in goede gezondheid, dient extra op te letten tijdens tropische dagen. Het RIVM raadt in het algemeen dan ook aan de komende week voldoende te drinken, tijdens de heetste uren van de dag niet te veel te bewegen en huis en hoofd koel te houden met behulp van gordijnen, ventilator of airco.

🌞 2022 in Top 5 'Droogste jaren' Het hete, droge en zonnige weer van de komende dagen laat het neerslagtekort oplopen naar 270 mm, meldt weerdienst Weeronline. In de afgelopen 116 jaar kwam het neerslagtekort in slechts zeven jaar boven de 250 mm uit. Het neerslagtekort was op 9 augustus slechts vier keer groter dan dit jaar. Mogelijk klimt 2022 dit weekend zelfs naar de derde plaats. Het droogterecord van ruim 362 mm op 1 september 1976 blijft voorlopig uit het zicht.

‘Die hitte, die voel ik toch zelf ook wel?’

Toen het Nationaal Hitteplan in juli werd afgekondigd, vonden mensen dat zoals gemeld nogal betuttelend. De woordvoerder van het RIVM zag dat in reacties ook. „Mensen zeiden dat ze zelf ook wel merkten dat het warm was.” Voor hen is het plan dan ook niet bedoeld, stelt hij nog maar een keer. „We willen instanties als de GGD en het Rode Kruis informeren, zodat zij op hun beurt organisatoren van evenementen, verzorgingshuizen en mantelzorgers instrueren om extra op te letten.”

De komende dagen rijdt de NS op drukke momenten vanaf 10.00 uur met extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort (zes keer per uur). Bij drukte vanaf Amsterdam Centraal wordt aangeraden niet direct naar Zandvoort, maar via Haarlem te reizen met de extra trein. Ook tipt de NS om voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken voor vertrek.

Rijkswaterstaat liet gisteren al weten gefaseerd een hitteprotocol in te voeren. Morgen wordt naar verwachting begonnen met Limburg, daarna volgen de andere provincies waar het minimaal 30 graden is. Mensen met pech worden dan snel van de weg gehaald. Het Rode Kruis staat klaar om te helpen bij eventuele crisissituaties.