Extra XL-versie van Ik Vertrek en je raadt het vast: één brok ellende in Italië en op Bonaire

Ach ach ach, wat een ellende. Maar wel heerlijke tv-ellende! We hebben het over het programma Ik Vertrek. AVROTROS heeft vandaag een Ik Vertrek XL-versie aangekondigd. Als we de omroep mogen geloven, ga je krijgen waar je met dit televisie-fenomeen vast op hoopt: narigheid. Heel veel narigheid. Behalve de narigheid die er in deze editie ook op menselijk vlak is.

Op deze plaats meteen maar excuses aan die dappere mensen die aan Ik Vertrek XL meedoen, aangezien iedereen zich om die narigheid vooraf al in de handjes wrijft. Elke Nederlander hoopt ongetwijfeld dat het hen uiteindelijk goed vergaat, maar thuis op de bank willen we natuurlijk eerst dat het buitenlandse avontuur niet zonder slag of stoot gaat. En het liefst met alle typische Ik Vertrek-fouten in één aflevering bij elkaar, zoals in april van dit jaar bij een stel in Frankrijk gebeurde.

Twee flinke gezelschappen in Ik Vertrek XL

Het is hun gezamenlijke droom om een nieuw leven op te bouwen in het buitenland. Om Nederland achter te laten en met elkaar een avontuur over de grens aan te gaan. Daar gaat het in Ik Vertrek altijd om en in Ik Vertrek XL is dat niet anders. Zes zaterdagavonden achter elkaar kunnen we vanaf het einde van de maand zien hoe het twee verschillende gezelschappen vergaat. Zij hebben de stap durven te zetten om naar Bonaire en Italië vertrekken. En dat met de draaiende camera’s van AVROTROS in de nek. Is het makkelijker om samen ergens anders opnieuw te beginnen? Is gedeelde smart halve smart? Komt hun langgekoesterde droom uit? Vragen die we als kijkers allemaal beantwoord krijgen. Zes weken lang zijn in Ik Vertrek XL de ups and downs, de tegen- en de meevallers en de mooie, maar ook verdrietige momenten te zien. Hier zie je de trailer:

We stellen de twee Ik Vertrek XL-gezelschappen aan je voor.

‘Pand met potentie’ en echt drama in Italië

De 63-jarige Hans en zijn vrouw Marja (60) runnen al jaren een vloerenbedrijf. Maar zijn zeker niet van plan om dit tot hun pensioen te doen. Het werk is fysiek zwaar en hun hart ligt in Italië. Samen met hun vrienden Ada (62) en Wim (63) en huisvriend Renzo (42) hebben ze hun oog laten vallen op een ‘pand met potentie’ in het noordoostelijke Friuli. Hier willen ze geheel verzorgde groepsreizen organiseren, compleet met schilderworkshops en wijnproeverijen. Of het pand inderdaad potentie heeft, moet nog blijken.

En wat denk je? Ja hoor, de kozijnen zijn rot en de gaten zitten in het dak. Het vijftal wil het pand redden van de ondergang, maar dan moet er flink geïnvesteerd worden. Saillant detail, maar ach, het is Ik Vertrek: de aankoop is nog niet rond. Er zijn tientallen erfgenamen die bezwaar mogen maken tegen de verkoop en daar nemen ze alle tijd voor. Al het geld dat ze in het pand steken is dus op eigen risico.

Tot zover wordt het voor de kijker genieten geblazen. Maar tijdens het filmen volgde ook een tragische verlies. Hans is namelijk in Friuli overleden. Toch mogen de kijkers van Ik Vertrek XL meekijken of het de vrienden lukt om de draad na het verlies van Hans op te pakken. En of hun gezamenlijke droom alsnog wordt verwezenlijkt.

Naar Bonaire, waar Francine ‘in een vorig leven ook was’

Buitengewoon opsporingsambtenaar Rinse (59) droomt samen met zijn vrouw Francine (54) al jaren over een toekomst in een warm land. Na een vijftal bezoeken aan Bonaire, komen ze tot de conclusie dat dit de plek is waar zij zich thuis voelen. Francine vermoedt zelfs dat ze in een vorig leven Bonairiaanse is geweest. Ze verruilen hun woning in Voorthuizen voor een stuk grond in het Caribisch gebied. Hier bouwen ze samen met hun vrienden en tevens aannemers Oscar (28) en Vanessa (33) een appartementencomplex voor toeristische verhuur. Waarbij zij later ook hulp krijgen van hun oudste zoon Jan (26) en schoondochter Fabienne (22).

Het vertrek gaat niet vlekkeloos, het afscheid valt zwaar en ook hun huisvesting hebben ze nog niet geregeld. Eenmaal op Bonaire aanschouwen Rinse en Francine voor het eerst de bouw en komen ze er achter dat het allemaal net even anders gaat dan in Nederland.

Ik Vertrek XL is vanaf zaterdag 27 augustus, zes weken lang, om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1 te zien. Alle 25 (!) vorige seizoenen van Ik Vertrek (zonder XL) zijn nog terug te kijken.