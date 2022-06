Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder scoort op YouTube met bevalling in de Stille Oceaan

Waar in Nederland veel vrouwen in hun geboorteplan opnemen dat ze een bevalling in een bad willen, gooit de Nicaraguaanse Josy Peukert (37) het over een heel andere boeg. Zij koos voor een free birth en beviel deze week van een zoon in de Stille Oceaan.

Haar video van de bevalling, die op YouTube is geplaatst, wordt ontzettend veel bekeken.

Bevalling in de Stille Oceaan

In de video, die inmiddels zo’n 200.000 keer is bekeken, zie je hoe Josy op haar knieën in de zee zit. De golven deinen tegen haar aan en vanaf een afstandje zou je niet zeggen dat de vrouw een kind aan het baren is. De nieuwe moeder vertelt aan de Daily Mail: „De golven hadden hetzelfde ritme als de weeën, dat gaf me een fijn gevoel.”

Free birth

Josy en haar man Benni Cornelius kozen bewust voor een free birth, een bevalling zonder ondersteuning van medisch personeel. „Ik kreeg het idee om in de oceaan te bevallen en omdat de omstandigheden op die dag goed waren, heb ik het gedaan.” Zodra Josy wist dat haar bevalling begon, bracht ze haar andere kinderen onder bij familie. Vervolgens reden ze samen met Benni door naar Playa Majagual.

Een stapel handdoeken, een kom met een zeef om de placenta op te vangen, gaasjes en wat papieren doeken was alles wat ze bij zich hadden. Josy: „Nadat Bodhi was geboren, hebben we hem in handdoeken gewikkeld. Ik heb mezelf nog even opgefrist in de zee. Daarna heb ik me aangekleed en zijn we naar huis gereden. Eenmaal thuis zijn we linea recta in bed gedoken.”

„Later die avond hebben we Bodhi gewogen met een bagageweegschaal, hij woog 7 pond.”

Een zorgeloze bevalling

De moeder van vier kinderen zegt dat ze wilde dat haar baby zonder medische tussenkomst zou worden geboren, omdat artsen en verloskundigen afstand nemen van wat het vrouwelijk lichaam alleen kan doen. Dat gaf haar de inspiratie voor een bevalling in de zee van de Stille Oceaan. „Ik wilde een keer zorgeloos zijn. Mijn eerste bevalling was in een klinieken was traumatisch, mijn tweede bevalling was een thuisbevalling, maar bij de derde was zelfs een verloskundige in mijn huis te veel.”

„Deze keer had ik geen doktersafspraken of scans of invloeden van buitenaf. Dus ook geen uitgerekende datum of deadline voor de komst van de baby. We vertrouwden er gewoon op dat onze baby zijn weg zou vinden. Ik had geen angsten of zorgen om een nieuwe kleine ziel in ons leven te verwelkomen. Alleen ik, mijn partner en de golven. Het was prachtig.”

