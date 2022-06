Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 5 grootste lessen die ik leerde als geld & carrière-redacteur

Na vier jaar te hebben gewerkt als geld & carrière-redacteur binnen Mediahuis, de uitgeverij van Metro, ga ik (met een beetje pijn in mijn hart) binnenkort aan de slag bij een nieuwe uitdaging. Eén van de mooiste onderdelen van mijn baan vond ik dat ik elke week wel wat nieuws leerde en een hoop lessen heb opgedaan.

Of dat nou in gesprek met één van de lezers (voor bijvoorbeeld De Spaarrekening) of met een expert was, of door iets waar ik zelf tegenaan liep in mijn carrière (en waar ik daar dan mooi over kon schrijven).

Lessen over geld & carrière

Hoewel ik wel duizend lessen heb geleerd in de afgelopen vier jaar, probeer ik hieronder toch de vijf grootste te delen. Hopelijk heb je er wat aan!

1. Geld is een middel, geen doel

Ik grap het vaak: deze baan is het beste wat mijn bankrekening is overkomen. Vooral op het gebied van geld heb ik een hoop geleerd. Van hoe je sparen het beste volhoudt tot hoe je geen geld meer van je spaarrekening afhaalt en van hoe je je geld voor je aan het werk kunt zetten tot hoe je dat met zo min mogelijk risico kunt doen. Kortom: er zijn een hoop waardevolle lessen die ik meeneem naar de rest van mijn leven. Maar de grootste les die ik geleerd heb op dit gebied? Dat is wel dat geld een middel is en geen doel.

Inmiddels durf ik met trots te zeggen dat ik dol ben op geld, maar eigenlijk (en wie weet trok jij ook wel je wenkbrauwen op bij het lezen van die zin) is zoiets zeggen not done. Er bestaan namelijk een hoop vooroordelen over geld en rijke mensen. Geld maakt niet gelukkig, was ik altijd van mening. En hoewel ik het hier nog steeds mee eens ben, weet ik dat er inmiddels wel een nuancering nodig is.

Geld maakt niet gelukkig (en is daardoor geen doel op zich), maar het is wel een middel dat je kunt gebruiken om je doelen en dromen te bereiken. Die mooie vakantie die je dubbel en dwars hebt verdiend bijvoorbeeld of dat koophuis waar je van droomt. Door op deze manier naar geld te kijken, wordt het ook makkelijker om te sparen. Je weet immers waar je het voor doet.

2. Het is oké om niet altijd gelukkig te zijn

Ook op het gebied van persoonlijke groei heb ik veel geleerd. Bijvoorbeeld dat 99 procent van waar je je zorgen over maakt niet gebeurt en dat je mindset grote invloed heeft op je leven. Ik neem even het voorbeeld van een vertraagde trein. Daar kun je heel hard op gaan schelden, maar je kunt het ook accepteren en het als mogelijkheid zijn om die podcastaflevering af te kunnen luisteren waar je zo’n fan van bent. Geloof me: je doet jezelf een groot plezier als je voor dat tweede kiest.

Aan de andere kant is het leven niet compleet maakbaar en gaat alleen maar positief denken je ook niet helpen om gelukkig te worden. Deze week had ik een gesprek met psycholoog en stress-expert Thijs Launspach (binnenkort te lezen op Metro) die me er weer aan herinnerde dat dat ook helemaal niet zo erg is. Tegenslagen en dipjes horen bij het leven en het is helemaal oké om je dan even rot te voelen.

3. Focus meer op de ‘big wins‘, dan hier en daar een euro besparen

Bij sparen denken we al gauw aan besparen; hier en daar geen coffee to go of nieuw shirtje meer kopen om uiteindelijk je spaarrekening te laten groeien. En hoewel ik fan ben van bewust geld uitgeven en geen geld verspillen (door bijvoorbeeld slapende abonnementen), heb ik me ook steeds meer gerealiseerd dat deze besparingen geen enorm verschil gaan maken als je je niet focust op de ‘big wins‘.

Bij big wins moet je bijvoorbeeld denken aan leren budgetteren en wat voor invloed inflatie heeft op je spaargeld. In andere woorden: de basics van persoonlijke financiën. Maar ook leren hoe je moet investeren met zo min mogelijk risico, hoe je moet onderhandelen en hoe je dankzij opleidingen meer waard kan worden voor werkgevers.

4. Ken de stress-signalen van jouw lichaam zodat je op tijd kan ingrijpen

Vorig jaar ging het even niet goed met mij: mijn werkdruk was te hoog en ook in mijn persoonlijke leven had ik het gevoel dat ik iedereen te kort schoot. De stress herkende ik heel lang niet (of wilde ik niet herkennen) en pas toen ik om de haverklap in huilen uitbarstte, realiseerde ik me dat er iets moest veranderen.

In onze maatschappij voelt zoiets toegeven een beetje als falen. En zelfs toen ik net de alinea hierboven schreef, dacht ik bijna bij mezelf: oh jeetje, weer zo’n millennial snowflake die niets aankan. Tel daarbij op dat ik als geld & carrière-redacteur regelmatig over stress (verminderen en herkennen) schreef, en ik voelde me twee keer een mislukking.

Uiteindelijk heeft die periode me veel geleerd. Niet alleen dat je wellicht veel hogere verwachtingen hebt van jezelf dan de mensen om je heen, maar ook hoe makkelijk het is om in een vicieuze cirkel terecht te komen als het niet zo goed met je gaat.

Vaak is het namelijk zo dat omdat je gestresst bent, je minder pauzes neemt, minder beweegt, slechter slaapt en ongezonder eet, waardoor je je alleen maar slechter gaat voelen. Alleen door de stress signalen van je lichaam op te merken en actie te ondernemen, kun je deze vicieuze cirkel voorkomen.

💡 Goed voor jezelf zorgen is één ding, maar kijk ook naar de oorzaak. Zelf ging ik bijvoorbeeld met mijn manager in gesprek. Dat voelt als een stap, maar is beter dan alleen maar symptomen bestrijden. In dit artikel delen experts tip om het gesprek aan te gaan met je leidinggevende.

5. Sparen is niet saai

Ik ben dol op cocktails en die drink ik dan ook regelmatig. Iets wat je wellicht niet verwacht van iemand die dagelijks over sparen schrijft. Maar de laatste grote les die ik geleerd heb, is dat sparen en genieten geen tegenovergestelde begrippen zijn. Sterker nog, door te sparen kun je alleen maar meer genieten. Denk er maar eens over na: ik kan die dure cocktail alleen maar zonder twijfelen en zorgen bestellen, omdat ik weet dat ik een fijne financiële basis heb.

Ik ben erachter gekomen dat sparen (en dan vooral het kunnen volhouden) draait om prioriteiten stellen. Als ik van die dure cocktail wil genieten is dat prima, zo lang ik maar minder uitgeef aan de zaken in mijn leven die ik minder belangrijk vind.

Mijn tip aan jou is dan ook om te achterhalen waar jij blij van wordt. Dat hoeft niet per se die cocktail op het terras met een goed gesprek te zijn, maar kan ook een handige technische gadget zijn. Daar heb ik bijvoorbeeld helemaal weer geen kaas van gegeten en vind ik zonde van mijn geld.

Dat was ‘m: een kleine greep uit de lessen die ik de afgelopen vier jaar geleerd heb. Natuurlijk blijf ik de volgende vier jaar (en de jaren daarna) de geld & carrière-artikelen van Metro lezen; ik ben immers nog lang niet uitgeleerd.